الاعتداء على السفارة الأمريكية: هل هو مؤشر لإبقاء لبنان ساحةً لتأجيج الصراعات ؟

الولايات المتحدة وأصدقاؤها يتلاقون في تزامنٍ مريب مع أعدائهم في مناسبة إحياء الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأمريكية في بيروت، ولتفجيرها مجدداً بعد انتقالها بسنة فقط إلى عوكر سنة 1984. وفق المعلومات الأمنية المسرّبة، قام «مجهول» مسلح برشاش كلاشينكوف بإطلاق 15 طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة، وكان قد وصل إلى المكان على متن دراجة نارية، وغادر كما وصل. كاميرات المراقبة أظهرت أن المسلح كان يرتدي لباساً أسود، كما تمّ العثور عند مدخل مبنى مواجه لمكان إطلاق النار على خزانيّ رصاص فارغين يُعتقد أنهما للتمويه. اللافت أن المعلومات الأمنية المشار إليها كما البيان الصادر عن المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون لم يشيرا إلى وجود حراسٍ على مدخلها.

يبقى لبنان، كما كان، ساحةً مفتوحة لصراعات دول كبرى وأخرى إقليمية، كلّ منها منشغلٌ بمصالحه ومطامعه ومطامحه حتى لو جاءت على حساب دول أخرى

من تراه يكون الفاعل أو الجهة التي دفعته؟ ثمة غموض يكتنف الحادث وملابساته. بعض المعلّقين أشار مداورةً إلى حزب الله، بعضهم الآخر استبعد ذلك كلياً، مشيراً إلى أن لا مصلحة للحزب بصبّ الزيت على النار في هذه الفترة العصيبة. وزير الداخلية السابق مروان شربل استبعد أن يكون أيّ من اللبنانيين وراء الحادث، لكنه أشار إلى أنه من الممكن أن تكون الدوافع فردية.

ترى هل تكون السفارة هي التي أوعزت إلى «مجهول» بإطلاق النار عليها؟ السؤال محيّر بل مريب. مع ذلك، ثمة مؤشرات لافتة تستوجب البحث والتدقيق:

ـ هل يعقل ألاّ تضع السفارة حرساً حول مدخلها وسائر مرافقها، خصوصاً أثناء الليل؟

ـ هل يعقل أن يقوم الفاعل «المجهول» وحده في الليل بعملية شبه فدائية ضد سفارة دولة عظمى من المفترض أن تكون محمية بحراسٍ كثر مدججين بأسلحة متطورة ؟

ـ هل يعقل ألاّ يكون حرس السفارة ومسؤولو الاستخبارات فيها قد أخفقوا حتى الآن في فكّ لغز هذه العملية الغامضة؟

ألا تقود هذه التساؤلات إلى إمكانية أن يكون الفاعل أحد أعضاء التنظيمات السياسية الصديقة لأمريكا ممن له دراية بموقع السفارة ومحيطها، وفي الوقت المناسب للقيام بفعلته؟ ألا يمكن أيضاً أن تكون «إسرائيل» وراء هذه العملية، خصوصاً أن لها وجود استخباراتي فاعل في الأراضي اللبنانية، كما لها مصلحة في إبقاء لبنان مضطرباً أمنياً وسياسياً، ما يساعدها كثيراً على تمرير مخططاتها التوسعية على حسابه من جهة، ومن جهة أخرى ضد عدوها اللدود حزب الله وحلفائه من فصائل المقاومة الفلسطينية التي لها أذرع في لبنان؟ إلى ذلك، ثمة واقعات وتطورات تؤشر، بل تدل إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لهما مصلحة في إبقاء لبنان، ولمدة مديدة، ساحةً لتأجيج الصراعات الإقليمية والدولية بما يخدم مخططاتهما ليس في نطاقه فحسب، بل في مختلف دول الإقليم أيضاً. أجل، واشنطن لها مصلحة أكيدة في توليف تسويةٍ لأزمة لبنان المستفحلة تخدم مصالحها ومصالح حلفائها المحليين، فهي كما هم يريدون إيصال مرشحٍ لرئاسة الجمهورية، الشاغرة منذ 11 شهراً، يكون مستعداً للتعاون معهما في خمس قضايا أساسية:

أولاً، مواجهة حزب الله، واحتواؤه في الأقل، ومحاصرة نفوذه السياسي، وعرقلة تحالفاته مع بعض الأحزاب لاسيما المسيحية منها.

ثانياً، إبعاد حزب الله عن السلطة ومكاسبها المعنوية والمادية.

ثالثاً، منعه وفي الأقل تعطيل تعاونه مع فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان والساعية إلى محاربة «إسرائيل» بالتزامن مع المقاومة المقاتلة، أفراداً وجماعات، في الداخل المحتل.

رابعاً، ضمان مشاركة لبنان مباشرةً أو مداورةً في الحصار الاقتصادي المضروب على سوريا، والموافقة تالياً على إبقاء أكبر عدد من النازحين السوريين في ربوعه وإغراؤهم بالمزيد من الدعم المالي الذي تقدمه وكالة الأمم المتحدة للاجئين، كما دول الاتحاد الأوروبي المتخوّفة من هجرتهم إليها.

خامساً، رضوخ أهل السلطة في لبنان لشروط أمريكا بشأن مستلزمات استخراج الغازوالنفط من مختلف الرقع blocksعلى طول الساحل اللبناني، وتأمين نقل إنتاجها إلى دول أوروبا تعويضاً لها عن قطع الغاز الروسي عنها بسبب وقوفها ضد موسكو في الحرب الأوكرانية.

لعل أخطر مخططات كلٍّ من الولايات المتحدة و»إسرائيل» هو المتعلّق بالنازحين السوريين، ذلك أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية منهمكة في عمليات عسكرية متواصلة لمحاولة تصفية المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني ومن ثم تهجير شعبها إلى الأردن وإلى دول أخرى في الإقليم.

الملك الأردني عبد الله الثاني استشعر خطورة التوسع الصهيوني وتداعيات تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن، فكان أن ركّز في خطبته الأخيرة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة على مخاطر عمليات «إسرائيل» التوسعية في فلسطين المحتلة وتداعيات تهجير الفلسطينيين مجدداً إلى بلاده، التي تنوء حالياًّ بمئات آلاف النازحين السوريين إليها. تركيا بادرت مبكرةً إلى التحسب لمخاطر وتداعيات ما ينجم عن سياسة «إسرائيل» التوسعية من تهجيرٍ ونزوحٍ، فقامت أخيراً بتشجيع وتسهيل هجرة السوريين المقيمين في المناطق السورية التي تحتلها في غرب البلاد وشمالها إلى لبنان الذي ينوء تحت ثقل مليونين وخمسمئة ألف نازح سوري منذ سنوات. في غمرة هذه التحديات والمصاعب يجد لبنان نفسه مع شعبه وحيداً في وجه كل متاعب الضائقة المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وتعطيل المرافق العامة، ناهيك عن استفحال الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وتمادي أركان منظومته الحاكمة، بأنصارها ومعارضيها، في تجاذباتٍ ومناحراتٍ حالت وتحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كإجراء دستوري لا بد منه لتأليف حكومة جديدة تحلّ محل حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة منذ منتصف شهر أيار/مايو سنة 2022 نتيجةَ انتخاب مجلس نيابي جديد، واضطرارها للقيام متثاقلةً بمهام تصريف الأعمال، لغاية انتظام عمل مؤسسات الدولة حسب أحكام الدستور.

هكذا يبقى لبنان، كما كان لسنوات عدّة، ساحةً مفتوحة لصراعات دول كبرى وأخرى إقليمية، كلّ منها منشغلٌ بمصالحه ومطامعه ومطامحه حتى لو جاءت على حساب دول أخرى.

كاتب لبناني

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