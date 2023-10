الاعتداء على حافلة ليون يلغي مباراته مع مارسيليا- (فيديوهات)

إسطنبول: قررت رابطة الدوري الفرنسي، الأحد، إلغاء مباراة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما تعرضت حافلة الأخير للرشق بالحجارة وهي في طريقها لملعب المباراة.

وذكرت صحيفتا “ليكيب” و”لوباريزيان” أن جماهير مارسيليا رشقت حافلة ليون بالحجارة، وهي في طريقها إلى ملعب “فيلودورم” الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء.

من جانبها نشرت شبكة GFFN الفرنسية صورة للإيطالي فابيو جروسو مدرب ليون ، ورأسه معصوبا بضمادة طبية، لإيقاف النزيف جراء إصابته بالحجارة.

ونشر موقع شبكة (RMC) الفرنسية تصريحا لوزيرة الرياضة، أميلي كاستيرا قالت فيه أن الإلغاء كان “القرار الصحيح، لأن ما حدث مروع تماما، وشيء مقزز، هذه التصرفات نابعة عن الكراهية والغباء”.

وتابعت بالقول إن “هذا إنكار لقيم كرة القدم والرياضة، إنه أمر مذهل، ويجب العثور على الجناة بسرعة، حتى تتم معاقبتهم بشدة”.

واختتمت تصريحاتها بأنه “في مواجهة خطورة ما حدث، اتخذت الرابطة القرار الصحيح”، معربة عن دعمها لفريق أولمبيك ليون ومدربه ومساعده، والمشجعين “الذين كانوا سعداء بمتابعة هذه المباراة”.

🚨🚨| Lyon’s team coach was stoned as they travelled for their game against Marseille. Lyon manager Fabio Grosso got hurt and was bleeding from his face. He is being treated. [@RMCsport]

pic.twitter.com/G2vh1boJM3

— CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2023