الافراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول- (فيديو)

سيول: أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية السبت عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيرا وانحنى مطولا أمام جمع من مناصريه، بحسب ما رأى مراسلون لوكالة فرانس برس.

وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأصدر يون بيانا جاء فيه “أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة”، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذا لأمر قضائي.

