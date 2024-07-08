الانتخابات الفرنسية: انتصر اليسار وحضرت فلسطين

حققت أحزاب اليسار المنضوية في إطار «الجبهة الشعبية الجديدة» انتصاراً حاسماً في الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا بالأمس، فتصدرت كتلة القوى السياسية داخل الجمعية الوطنية الجديدة، وأحالت معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المرتبة الثانية، كما ألحقت انتكاسة صريحة بحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف ودفعت به إلى المرتبة الثالثة بعد أن كانت غالبية استطلاعات الرأي لا تضعه في الصدارة فقط، بل تتنبأ له بحكم البلاد والفوز بأغلبية نسبية أو حتى مطلقة.

والدلالة الأولى التي يصح استخلاصها من هذه النتيجة هي أن غالبية غير ضئيلة من شرائح المجتمع الفرنسي وطبقاته وقواه السياسية والحزبية والنقابية والمدنية على نطاق عريض، قد استفاقت في البرهة المناسبة، وعلى نحو أقرب إلى الصحوة بعد صدمة الجولة الأولى من الانتخابات، حين حلّ اليمين المتطرف في المرتبة الأولى وحقق إنجازه الانتخابي الأكبر منذ تأسيسه في سنة 1972، فصوّت له نحو 11 مليون ناخب، بزيادة 2.5 مليون صوت عن معدله خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2022.

الدلالة الثانية هي أن مناورة ماكرون خلف حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة وخلط الأوراق وتشتيت التحالفات، انقلبت إلى مقامرة خاسرة ارتدت أولاً على ائتلافه السياسي والحزبي فخسر 86 مقعداً، وضاقت هوامش المناورة التي يملكها لجهة الاضطرار إلى التعايش مع رئيس حكومة من خارج معسكره، ومن اليسار على وجه التحديد، بالإضافة إلى حال الاضطراب التي سوف تطبع المشهد السياسي والبرلماني في ظلّ غياب أغلبية مطلقة أو كافية لأي تكتل سياسي.

دلالة ثالثة يتوجب أن تضعها أحزاب «الجبهة الشعبية الجديدة» نصب الأعين في كل خطوة مقبلة، وهي استخلاص الدروس الصائبة من انقلاب أرصدة اليمين المتطرف من تصدر كاسح في الجولة الأولى وارتداد إلى المرتبة الثالثة في الجولة الثانية، في ضوء حقيقة أخرى ساطعة تقول إنّ حزب «التجمع الوطني» انتقل من 8 مقاعد في سنة 2017، إلى 89 في 2022، و142 في المجلس الجديد. ذلك لأن ناخبي اليمين المتطرف ليسوا بالضرورة عنصريين وفاشيين وانعزاليين وشعبويين بصفة جماعية مطلقة، ويتوجب على اليسار خصوصاً والقوى الديمقراطية عموماً أن تتفهم هواجسهم المعيشية والبواعث الأعمق خلف انحيازهم إلى تيارات اليمين المتطرف.

وتبقى دلالة رابعة ذات مغزى خاص عربي وفلسطيني، هي حضور حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة في قلب الكثير من السجالات قبل حلّ الجمعية الوطنية وخلال الحملة الانتخابية التي كانت قصيرة الأمد أصلاً. ولم يكن غريباً أن قوى اليسار المتضامنة مع غزة حصدت معدلات تصويت عالية داخل الأوساط المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وسارعت إلى إعلان العزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور تسلمها السلطة، كما أن النائب الفرنسي ـ الإسرائيلي مائير حبيب خسر مقعده لأنه كان في البرلمان الفرنسي بمثابة صوت سيده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وإذا كان من المبكر الافتراض بأن موجة يسار أخذت تعلو في أوروبا بعد إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، فإن من المشروع قراءة اتجاه الرياح نحو هذا الاتجاه، الديمقراطي الاجتماعي والتقدمي.