الانتخابات المحلية في تونس.. إقبال ضعيف ومخالفات كثيرة

تونس – “القدس العربي”:

شهدت أول انتخابات محلية لتونس في ظل الدستور الجديد، إقبالا متواضعا، رغم الحملات الإعلامية الكبيرة التي قامت بها هيئة الانتخابات، فضلا عن الدعوة التي توجه بها الرئيس قيس سعيد للتونسيين للمشاركة بكثافة في انتخابات قال إنها ستضع حجر الأساس لبناء جديد يعيد السيادة للشعب.

وكانت مراكز الاقتراع في تونس أغلقت أبوابها عند الساعة السادسة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش) لتنطلق عملية الفرز لتحديد هوية الفائزين في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، وهي الحلقة الأولى في مسار تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان)، والذي يتوقع الإعلان عنه خلال النصف الأول من العام المقبل.

إقبال متواضع

وحتى الساعة الثالثة، بلغ عدد المشاركين في الاقتراع حوالي 700 ألف، وهو ما يشكل حوالي 7.7 في المئة من إجمالي الناخبين البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين، وفق رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.

ورغم نسبة الإقبال المتواضعة، إلا أن عضو الهيئة نجلاء العبروقي أكدت أن هذا الأمر لن يعرقل تشكيل الغرفة البرلمانية واستكمال المؤسسات الدستورية، وفق دستور 2022.

وفسرت سبب عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات بـ”مللهم من السياسة بسبب الأجواء السابقة في البرلمان”.

تجاوزات انتخابية

وأعلنت منظمات المجتمع المدني المختصة بمراقبة الانتخابات تسجيل مخالفات انتخابية كثيرة، لكنها أكدت أنها لن تؤثر كثيرا على جوهر العملية الانتخابية.

وقال ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد “شاهد”، في تصريح إذاعي، إن المرصد سجل عددا من التجاوزات تتعلق بـ”تأخر فتح بعض المراكز، ومحاولات خرق الصمت الانتخابي والتأثير على إرادة الناخبين، وضعف خبرة المسؤولين التابعين لهيئة الانتخابات، وقيامهم بالتضييق على ممثلي المجتمع المدني المراقبين للانتخابات”.

كما سجلت شبكة “مراقبون” عددا من التجاوزات تتعلق بتأخر افتتاح عدد من مراكز الاقتراع وغياب ممثلي المرشحين في 65 في المئة من المراكز.

وتحدثت منظمة “شباب بلا حدود” عن تجاوزات تتعلق بالدعاية الانتخابية وعمليات نقل جماعي للناخبين وعدم ضمان سرية الاقتراع في بعض المراكز، فضلا عن عدم احترام إجراءات عملية الاقتراع، ومنع بعض المراقبين من القيام بعملهم.

وسجلت الجمعية التونسية للدفاع عن المعوقين عددا من الإخلالات خلال العملية الانتخابية، تتجلى بعدم احترام 41 في المئة من مراكز الاقتراع الشروط التي تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم، فضلا عن وجود بعض المراكز في الطوابق العليا وهو ما يصعب عملية الاقتراع، وعدم احتوائها على تعليمات وتوجيهات خاصة تمكن المعوقين من المشاركة في التصويت.

ويتوقع أن تعلن هيئة الانتخابات خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، على أن يتم تنظيم الدور الثاني في بداية العام المقبل، وذلك عقب الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول.