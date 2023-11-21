الانتصار هو أن تقاتل من أجل الحياة

في ساعات قليلة أسقطت المقاومة الفلسطينية أسطورة القوة الإسرائيلية، كما أسقطت وهم أن إسرائيل تستطيع أن تعيش دون حماية أمريكية، ودون تواطؤ الجبناء. ومن ساعة سقوط الأسطورة، لم تنم إسرائيل، في محاولة وراء المحاولة، من أجل إبادة الشعب الفلسطيني، لأن بقاء الفلسطيني هو بقاء المقاومة. وما تزال حية تغرد أنشودة محمود درويش «أغمدت في لحم الظلام هزيمتي… وغرزت في شعر الشموس أناملي». وما تزال حية كلمات غسان كنفاني «لا تمت قبل أن تكون ندا». وقد أثبت الفلسطينيون أنهم أكثر من أنداد، رغم ضعف عدتهم، لأنهم يقاتلون من أجل الحياة. وإنهم لمنتصرون، ذلك أن الانتصار الحقيقي هو أن تقاتل من أجل الحياة، والهزيمة هي أن تنتصر للموت وتقاتل في سبيله. هذه الحرب ليست حربا على حماس، وليست حربا على غزة، وإنما هي حرب إبادة تسعى لقتل الهوية الفلسطينية، وهي عدوان يسير إلى هزيمة ساحقة، لأن الهوية الفلسطينية أصبحت رمزا للدفاع عن الحياة. الهوية الفلسطينية غير قابلة للموت.

النازية الجديدة

هذه الحرب ليست حربا لإبادة الهوية الفلسطينية فقط، إنها أيضا حرب لتأديب الشعوب التي تقول لا للبربرية الجديدة، وحرب على كل من يقول نعم للحرية. هي حرب توجه رسالة قاسية لدول المنطقة التي نعيش فيها، بأنها ستلقى مصير غزة إذا خالفت إرادة إسرائيل، وما عليها لكي تَسلَم إلا أن تستسلِم. وهي رسالة حتى إن رحب بها الحكام، سترفضها الشعوب وتهزمها، فالشعوب عندما ترفض لها غضبة مميتة.

حرب إبادة تسعى لقتل الهوية الفلسطينية، وهي عدوان يسير إلى هزيمة ساحقة، لأن الهوية الفلسطينية أصبحت رمزا للدفاع عن الحياة.. الهوية الفلسطينية غير قابلة للموت

وهي حرب تثبت للعالم كله أن التواطؤ الأمريكي جعل الصهيونية الدينية المتطرفة خطرا على شعوب العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، بمن فيهم يهود العالم. وهي حرب أثبتت للعالم كله أن النظام العالمي الحالي لا يمكنه حماية حياة الشعوب وحريتها، وأنه نظام مشلول فقد قدرته على العمل، وعجز عن فرض الالتزام بالمبادئ التي قام عليها، لأن طرفا واحدا من أطرافه الرئيسية، هو أمريكا، اختطف هذه المبادئ عامدا، ووضعها في حوزته، ليكون انتهاك القانون الدولي على رؤوس الأشهاد قولا وفعلا. إنها حرب تضع نهاية مؤلمة لنظام عالمي تجاوزته الأحداث، وتجاوزه التاريخ، بينما لم ينشأ وينضج بعد نظام جديد. هذا قد يمهد لحالة فوضى عالمية يسود فيها قانون الغاب، وتسود فيها القوة الغاشمة. إن دولة واحدة تنتهك القانون الدولي، وتفلت بفعلتها دون عقاب، هي مثال يكفي لأن تصبح نموذجا لدول أخرى، لا تضع اعتبارا للنظام الدولي، ولا للقانون، ولا للقيم التي آمنت بها البشرية.

وقد وصل الأمر بالنازي الجديد زعيم عصابة الحرب الصهيونية بنيامين نتنياهو أنه يتباهى ويفتخر بانتهاك القانون الدولي واحتقار الإنسانية جهرا: «قالوا لنا لا تدخلوا غزة فدخلنا». «قالوا لنا لا تقتحموا مستشفى الشفاء فاقتحمنا». «طلبوا منا وقف إطلاق النار فرفضنا». وأعلن أن قوته العسكرية باقية في غزة إلى أجل غير مسمى. وهو على مرأى ومسمع من العالم كله أمر أهل غزة بالرحيل إلى الجنوب، فلما رحلوا فإنه قتلهم في المكان الذي قال إنه آمن. هو يقتل الأطفال الرضع في مهدهم، ويقطع عنهم أوكسجين الحياة، ويقتل المرضى والنساء. إنه لا يقتل الحياة فقط، بل إنه يخرب الأرض، بما يجعلها غير صالحة للحياة. وهو يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تعيش داخل أسوار معزولة، تحيطها مناطق أمنية، رغم أن المقاومة أثبتت له استحالة أن يعيش المعتدي محميا داخل أسوار تحيها مناطق أمنية. هذه هي شريعة الغاب.. هذه هي الصهيونية الدينية المتوحشة.. هذه هي النازية الجديدة في أقبح صورة. أما الضحايا فإنهم ليسوا مجرد أرقام، وإنما هم قصص وذكريات وإرادة غير قابلة للموت.

ذروة معاناة عمرها 100 عام

هذه الحرب تجسد معاناة الشعب الفلسطيني من كل أنواع الوحشية والبربرية، التي تجاوزت كل مدى بلغته أي معاناة لشعب في تاريخ العالم. هذه الحرب تجسد ذروة معاناة مستمرة منذ أكثر من قرن من الزمان. إنها معاناة مستمرة منذ 100عام. وقد بلغت ذروة لم تبلغها أي معاناة لأي شعب من شعوب الأرض في التاريخ الحديث على الأقل، بما في ذلك معاناة اليهود أنفسهم في أفران الغاز النازية. الصهيونية الدينية المتطرفة هي النازية الجديدة، وأسوأ منها بكل المقاييس. نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية هم النازيون الجدد وأسوأ منهم بكل المقاييس.

في هذه الحرب فإن الانتقام ليس من الفلسطينيين فقط، ولكن من كل من قال لا للعدوان، وقال نعم لوقف إطلاق النار. وقد طال الانتقام جميع دعاة السلام في العالم، من الطلاب في مقاعد الدراسة حتى الأمين العام للأمم المتحدة، إذ وصلت بهم بجاحتهم إلى المطالبة بإقالته. كما طال الانتقام أعضاء الكونغرس الذين قالوا لا للحرب، وطالبوا بوقف إطلاق النار، ومن أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة والعالم الذين دعوا إلى محاكمة نتنياهو لانتهاكه القانون الدولي. ومن قيادات الرأي العام في كل أنحاء العالم الذين أيدوا حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وفي أن يكون له وطن. هذه حرب انتقام عالمية من كل من يخالف شريعة الصهيونية الدينية المتطرفة سياسيا، شريعة النازية الجديدة والبربرية المتوحشة.

أنظمة تجاوزها التاريخ

حرب الإبادة ضد الفلسطينيين وضعت إسرائيل خارج التاريخ، وعلى النقيض من كل القيم الإنسانية، كذلك فإن الحرب وضعت مؤسسات الحكم الأمريكية خارج التاريخ، وخارج منظومة القيم الإنسانية. كما وضعت الحرب العديد من أنظمة الحكم في الدول العربية خارج أسوار التاريخ، ووصلت بها إلى نهاية مرحلة السقوط إلى الحضيض. من منهم، بقيت في وجهه قطرة من الدم، كي يستطيع أن ينظر في وجه شعبه؟ من منهم بقيت في قلبه شعرة من الإحساس كي يستطيع أن يزعم أنه يستحق زعامة؟ من منهم يعيش في كامل عقله كي يعتقد أنه ما يزال يتمتع ببوصة واحدة من الشرعية؟ لقد فقدوا مصداقيتهم، وفقدوا شرعيتهم، وفوق كل شيء فإنهم فقدوا إنسانيتهم، منذ أصبحوا يستيقظون بتوقيت واشنطن، ويفكرون على هوى واشنطن، يطمئنون إلى بقائهم على كراسي الحكم برضا واشنطن، وأن طريقهم إلى واشنطن يبدأ من تل أبيب!

وقد بدأت بالكاد الحرب ضد الصهيونية الدينية المتطرفة، وسوف تستمر. الإرادة الشعبية الفلسطينية قادرة على أن تستمر، وسوف تبرهن، كما برهنت قبل ذلك المقاومة الشعبية ضد أعتى جيوش العالم، أنها قادرة على تحقيق الانتصار، وقهر آلة الحرب الوحشية الإسرائيلية. حروب المقاومة الشعبية هي حروب طويلة الأمد، وطويلة النفس، تستند على إرادة لا يصيبها الوهن، ولا تنال منها الهزيمة. حروب المقاومة الشعبية لا تقتل عدوها فورا بضربة واحدة، ولكنها تصيبه، وتتركه ينزف وينزف، يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، حتى يخر صريعا في الوحل ويسقط في مزبلة التاريخ. وقد كانت نصيحة الجنرال جياب لجنوده في حرب المقاومة الفيتنامية ضد الولايات المتحدة، أن يجرحوا أكبر عدد ممكن من الجنود، لا أن يقتلوهم. وقد اعترفت إسرائيل بخسارة 383 عسكريا خلال 44 يوما من الحرب، بمعدل 9 أفراد يوميا. وسوف تثبت إرادة المقاومة الفلسطينية أنها قادرة على تعليم العالم درسا جديدا من دروس الصمود وتحقيق الانتصار. المقاومة الشعبية الفلسطينية لديها من الزاد ما يكفي، ومن العزيمة ما يفيض، حتى إن كانت تقف وحدها، تتحدى طابور المعتدين والمتواطئين والمتخاذلين. وعندما تكتمل يقظة الضمير العالمي سيعرف الإسرائيليون الذين غرر بهم نتنياهو أن عليهم أن يتعايشوا في سلام مع الفلسطينيين، وقد عاشوا بالفعل معهم قرونا في سلام ووئام، لكن الصهيونية الدينية المتطرفة أعمت أعين الكثيرين، حتى إذا أفاقوا فإنهم سيدركون أي حضيض انحدروا إليه.

السلام طريق الحياة

ومن الضروري أن يكون العقل الفلسطيني أيضا مؤمنا بالتعايش والتعاون على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والعيش في سلام مع اليهود المسالمين داخل وطن واحد، أو إلى جوارهم في وطن مستقل؛ فلا مستقبل لإسرائيل مع الحرب المستمرة. ولا سلام في المنطقة أيضا، طالما استمرت عقلية السيطرة المتوحشة بالقوة المسلحة لدى حكام إسرائيل. وليعرف الفلسطينيون واليهود أن الحرب هي طريق الفناء، وأن السلام هو طريق البقاء. لكن هذا اليقين بشأن السلام يجب أن يكون متبادلا ومتزامنا. وحتى يتحقق ذلك فلا طريق أمام الفلسطينيين إلا الدفاع عن حقهم في البقاء، وهو حق أصيل لكل شعوب العالم المضطهدة. وقد طال اضطهاد الشعب الفلسطيني، وأصبحت حريته واجبا مستحقا، لا يقبل التأخير. يقول محمود درويش: «والفاتحون على سطوح منازلي

لم يفتحوا إلا وعود زلازلي!»

كاتب مصري