الانتقائية في الدعوة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة… 1701 نموذجاً

تذكّر الصهاينة وأعوانهم هذه الأيام القرار 1701 الذي اعتمد في 11 أغسطس عام 2006 بعد حرب دامت 33 يوما، خرج منها العدو المنتهك لسيادة لبنان مكسورا مدحورا، وأراد أن يحقق بالسياسة ما لم يحققه في الميدان، أي بطرد قوات حزب الله من الجنوب إلى شمال نهر الليطاني، بل وزادوا رعونة بربط ذلك بالقرار 1559 الذي سبقه بنحو عامين، حيث اعتمد بتاريخ 2 سبتمبر 2004 وكان المقصود منه أساسا إخراج القوات السورية من لبنان، ونزع سلاح حزب الله. وأوكلت المهمة إلى المبعوث الأممي العنصري، تيري روود لارسن. وقد رفضت سوريا استقباله ولم يحقق شيئا إلا التحريض على حزب الله.
أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لا تعنيها المبادئ، ولا القانون الدولي، ولا حقوق الإنسان، ولا تهمة ازدواجية المعايير ولا الانتقائية، بل مصلحة إسرائيل
الولايات المتحدة وشريكها الصغير بريطانيا ومعهما فرنسا، كلها تطالب بتطبيق القرار 1701 تطبيقا صارما، يرى بعين واحدة ما هو المطلوب من قوات حزب الله، ولا يرى ما هو المطلوب من الكيان الصهيوني.
الولايات المتحدة صعدت موقفها، وتصر على أن القرار 1701 غير كاف، وتريد إما قرارا جديدا، أو اتفاقيات ثنائية، أو ثلاثية ليس فقط لنزع سلاح حزب الله وتمكين الجيش اللبناني من السيطرة على الجنوب ومنع دخول الأسلحة إلى لبنان، بل بحل حزب الله تماما وتفكيكه وليس إبعاده إلى شمال الليطاني. وقد تساوق مجلس الأمن مع هذا الطلب إلى حد ما وأصدر بيانا صحافيا غير ملزم تلته رئيسة المجلس السفيرة السويسرية يوم الإثنين 14 أكتوبر، ينص على أن أعضاء مجلس الأمن الدولي «يدعون إلى التنفيذ الكامل لقرار 1701 (1996)، ويقرّون بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق ذلك الهدف. كما يؤكدون على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى نهاية مستدامة للصراع، وتتيح للمدنيين من جانبي الخط الأزرق للعودة إلى ديارهم آمنين». فالمطلوب، حسب هذا النص ليس فقط تنفيذ القرار 1701، بل اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ مطالب الكيان الصهيوني التي تبناها الوفد الأمريكي، بتحقيق نهاية للصراع بشكل دائم يضمن نوما هانئا للمستوطنين، دون أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة، التي نص عليها القرار، أي أن الانتقائية ليست في اختيار القرار فحسب، بل في اختيار بعض بنوده دون غيرها.
هل التزمت إسرائيل بقرار 1701؟
الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد هي، انتهاكات إسرائيل للقرار نفسه فهي لم تتوقف عن انتهاك الخط الأزرق يوما عبر الهجمات المباشرة، أو عبر انتهاك الأجواء اللبنانية، التي تصل إلى معدل 200 انتهاك سنوياً، حسب المراسلات الرسمية بين الوفد اللبناني والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن. القرار ينص في بنده الخامس على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ضمن الحدود المعترف بها دوليا، والتي أقرت في اتفاقيات الهدنة بين لبنان وإسرائيل والموقعة في 23 مارس 1949. فهل احترم الكيان الفاشي سيادة لبنان، وهو الذي احتل شريطا حدوديا وأنشا ميليشيات تخدمه لمدة 22 سنة؟
لماذا هذه الدول المنافقة لم تكن متحمسة للقرارين 425 و426 لعام 1978 اللذين طالبا إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان فورا ودون قيد أو شرط؟ إسرائيل لم تعط القرارين أي اهتمام، بسبب الدعم الأمروأوروبي، ولكن أنشأت منطقة عازلة وجيشا عميلا، وحاولت تثبيت أقدامها في جزء من أرض الجنوب، إلى أن تمت هزيمتها في مايو 2000 بطريقة مذلة، وهرب جيشها في جنح الظلام، تاركا سلاحه ومعداته في الشريط، وتخلى عن عملائه وحتى الأسرى في معتقل الخيام. الفقرة العاملة الثامنة عشرة من القرار تنص على ما يلي: «أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس جميع قراراته ذات الصلة، بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 في نوفمبر 1967، و338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 19 نوفمبر 2003».
فلماذا لم يتحقق السلام العادل والشامل؟ وهل لو أن مجلس الأمن أعطى أهمية لقراراته ودفع باتجاه تنفيذ القرارات 242 و338 و1515 التي تتكامل في الدعوة إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية التي خصص لها القرار 1515، فهل كان هناك أصلا مبرر لوجود قوات حزب الله ونشر قوات اليونيفيل وحرب 2006. إن تطبيق القرارين 242 و338 هو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر اللبنانية، ثم إقامة دولة فلسطينية مستقلة حسب القرار 1515 ثم الاعترافات المتبادلة وإنهاء حالة الصراع. فمن إذن في حالة انتهاك للقرارات الدولية؟
إن الطريقة الانتقائية التي تتعامل معها الدول الغربية، التي أنشأت الكيان الصهيوني إهانة لبقية الدول التي ليس لها مصلحة في استمرار العربدة الإسرائيلية. نريد مندوبا عربيا واحدا يلقي كلمة في مجلس الأمن للدول الناعقة بضرورة تطبيق قرار 1701، ويتحدث عن القرارات ككتلة واحدة موحدة، لا يجوز التفاضل فيها، بل التكامل ويقول للولايات المتحدة وللناعقين معها: تعالوا نطبق القرار بكليته ودون انتقائية. لتنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة جميعها وأولها الضفة الغربية والقدس وغزة ثم الجولان والأراضي اللبنانية، ونحن نضمن لكم ليس فقط انسحاب حزب الله من الجنوب، بل انتفاء ضرورة وجود حزب الله أصلا. وحتى حركات المقاومة الفلسطينية، عندما ترى دولتها الديمقراطية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وترى اللاجئين يعودون لديارهم ودولتهم فقد ينتفي مبرر وجودها. فقد تقيم تلك الدولة علاقات مع جميع الدول وقد تنتهج نهجا سلميا في حل كل القضايا العالقة الأخرى. يجب أن يتم تحدي أعضاء المجلس لتطبيق القرار بكل فقراته وليس ما يلائم الكيان الفاشي العنصري الذي أنشئ على الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي وارتكاب المجازر والاستيطان.
القانون الدولي والانتقائية في احترامه
الولايات المتحدة والدول التي تسير في ركابها لا تعرف من القرارات إلا تلك التي تخدم مصالحها. فعندما تنتهك كوريا الشمالية قواعد «عدم الانتشار النووي» تسرع إلى مجلس الأمن وتعتمد قرارات تحمل سلة عقوبات جديدة وصل عددها إلى تسعة قرارات، وتطالب الدول بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ولا تنطق سفيرة الولايات المتحدة بكلمة عن كوريا الشمالية، إلا بترداد قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وسلة العقوبات. والولايات المتحدة لا يضيرها أن تدير ظهرها لقرارات رفع العقوبات عن كوبا، التي يصوت لصالحها سنويا 190 دولة ولا يقف إلى جانبها إلا الكيان الصهيوني. ولكنها تتفاخر بالقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتعتبرها ملزمة لأنها اعتمدت تحت آلية «متحدون من أجل السلام». أما إذا اعتمدت الجمعية العامة الآلية نفسها وأقرت وقف إطلاق النار في غزة مرتين في أكتوبر وديسمبر عام 2023 فهي غير ملزمة ولا يعتد بها. حتى قرارات مجلس الأمن التي لا تتوافق مع هوى الولايات المتحدة تقف السفيرة ليندا توماس غرينفيلد أمام الصحافيين وتقول عن القرار 2728 الذي طالب في 27 مارس 2024 بوقف إطلاق النار في غزة، بأنه غير ملزم. وهي قالت ذلك عن جهل أو خبث وكلاهما غير مقبول ولا مبرر. لكن القرارات التي تتعلق بإيران فهي ملزمة خاصة القرار 2231 لعام 2015 الذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي والتفتيش المتواصل على منشآتها النووية.
لقد أثبتت أحداث ما بعد 7 أكتوبر 2023 أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لا تعنيها المبادئ، ولا القانون الدولي، ولا حقوق الإنسان، ولا تهمة ازدواجية المعايير ولا الانتقائية، بل مصلحة إسرائيل لأنها القاعدة المتقدمة للدول الاستعمارية، القديم منها والحديث، فهم الذين أنشأوها وهم رعاتها، ومصالحها هي مصالحهم وحرب الإبادة في فلسطين ولبنان هي حرب الولايات المتحدة وحلفاؤها دون رتوش أو مواربة.
كاتب فلسطيني
تكاد تسيطر أمريكا على مجلس الأمن بشكل كامل ، فهي صاحبة القلم و الممحاة تكتب باليد اليمنى ما تشاء و تمحي باليسرى ما تريد .. في نظام داخلي وضعي جائر و مواد قانونية مجحفة للأمم المتحدة . أما دور الدول الأربعة الأخرى لا يعدو الأدوار الثانوية فقط . غير أن إيمان الشعوب بقضاياها أقوى من تلك النصوص و البنود القانونية التي تستنسخها أمريكا في خدمة الكيان ، و عزيمة الشباب الثائر أقوى من الترسانة الأمريكية التي ترسلها إلى المنطقة في كل مرة دفاعاً عن الكيان و حمايةً لأمنه .
نعم هذا هو الامر على حقيقته…والفول هنا..هزيمتنا من الداخل والعلاج كامن في أنفسنا… الذي يدور في عالمنا العربي دولا وشعوب مسخرة واهانة لكل عربي او زعيم عربي….اترضون بالمهانة..هناك أوراق ضغط ولكنكم للأسف لا تملوكنها لانكم مكبلين
احسنت البحث والتوثيق بالتواريخ والأرقام.
عالم منافق لا يعرف إلا لغة قوة الغاب، القوة الغاشمة.
لمن ينادي بحل دولتين او حل سلمي او استجداء اممي اقول كما قال كثير قبلي، لا مجلس امن ولا محاكم دولية ولا جمعية عمومية ترد حقوق.
لا مظاهرات ولا احتجاجات تتعب فيها الحناجر ترد حقوق.
لا مقالات ولا قصايد اشعر ولا أفلام وطنية ولا أغاني ثورية ترد الحقوق.
لا مؤتمرات ولا ندوات تعقد باسم فلسطين من اجل الشهرة والتجارة ترد الحقوق.
لا اعتماد على أمة خانعة ذليلة مرتهنة لحكام استعبدوهم ونقلوا عبوديتهم إلى سيد آخر اكبر وأعظم سوف ترد الحقوق.
ماحك جلدك يا شعبي الا حافزك.
الصراع مع هذا العدو صراع رباني بحت، عقاءدي دبني، سنة خالق في كونه، هذا هو الصراع وارفض اي تفسير آخر من اكبر جهبذ في قول غير ذلك.
وستستمر جولات الصراع إلى ان يأتي وعد الله.
ما اعلمه وإتيقنه ان الجيل الفلسطيني القادر وكتائب عبد القادر الحسيني ستكون اشد وطاءة على العدو .
بل والاهم من ذلك اشد وطاءة على الطوابير الخامسة والخونة الموجودين بين ظهرانينا حيث هم العدو الحقيقي الذي يجب الخلاص منه اولا وسيحصل ذلك.
هذا هو الرد الطبيعي..دول عربية مكبلة مقيدة بالسلاسل على شكل اتفاقيات وعهود ومواثيق دولية تلزمها هي فقط ولا تلزم امريكا واسرائيل..مبدا الانتقائية والازدواجية في كل شيء…في سبيل المال والمساعدات والاقتصاد والتوقيع الملزم باعوا العرب كلاسينهم واصبحوا عاريين يا خسارة كنا اقوى الامم ونعيش في الخيام بكرامة وعزه اصبحنا الان نعيش في قصور في ذل وخنوع للمستعمر والمحتل والغاصب والبلطجي.. وسلامتكم
لسفاحة القرن امريكا أن تفعل ما تشاء فهي تمثل دولة بلطجية مارقة
اقتربت نهايتها مع دولة الشر
يعطيك العافية وأخيرا نطق صوت الحقيقة الثابته.
الكيان الفاشي العنصري الذي أنشئ على الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي وارتكاب المجازر والاستيطان..اذا كان الامر ذلك وهو كذلك والعالم كله يعرف ذلك..اذن لما الانتظار في المواربة والخداع وطمس الحقائق..والامور تجري حسب الانتقائية التي تتحدث عنها وامام العالم كله..والصمت المخيف الرهيب هذا تفسيره شيء واحد فقط ان هذا العالم يدور كله في الفلك الامريكية الاسرائيلي اذن وصل الامر لهذه الدرجة صوت القوة أقوى من صوت الحق والعدالة اذن نحن نعيش في عالم الغاب بامتياز…اذن اليوم غزة ولبنان غدا من من قول لي بربكم الدور على مين أسلوب البلطجة المتبع من قبل الامريكي و الاسرائيلي الى متى..صمتكم دول و شعوبا وعدم تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ماذا سيؤدي بنا دولا شعوبا..
اذا ظل الامر كذلك اذن اسرائيل انتصرت على كل دول العالم وليست فلسطين ولبنان لوحدهما ايها الاغبياء السذج..الدول العربية ليست ذات قرار سيادي فهي مكبلة بالاتفاقيات التجارية و العسكرية والاقتصادية من قبل تلك الدولتين…وبعباره اخرى دول مستعمره..كالاغنام… الشعب الوحيد الذي يقف ضد هذه المخططات شعبنا الفلسطيني الحر..نحن الاحرار وهم العبيد…صدقوني… واللحديث بقية.. تحياتي
عندما تبحث عن فشل الامم المتحدة في تطبيق قرارات مجلس الأمن او الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ونجاح الدول الأفريقية في دفع الامم المتحدة لتطبيق القرارات ضد نظام الأبرتهايد وكذلك انهاء الاستعمار في ناميبيا وبقية المستعمرات الافريقية يجب ان نعلم بان غالبية الدول الأفريقية كانت ملتزمة بالعمل سوية
وكما القضايا الأفريقية لم موضوع خلاف كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية.. أضف الى ذلك تمكّن الاوربيين والأمريكان من أصول افريقية بممارسة الضغوط على الحكومات والبرلمانات في امريكا الشمالية واوربا الغربية.
بالنسبة للقضية الفلسطينية المسوولية مشتركة بين قيادات المنظمات الفلسطينية وكذلك منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والدول العربية والمنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية وخاصة منظمات الشباب العربي .
يجب على كل عربي ان يتيقن بان اسراءيل تريد طرد الفلسطينيين من ارضهم والسيطرة على العالم كما كان يعمل الاستعمار الغربي. فهل سيبقى العرب ساكتون؟