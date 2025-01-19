البابا فرنسيس: مداهمات ترامب للمهاجرين ستكون أمرا “مخزيا”

مدينة الفاتيكان: انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتكثيف إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في الأيام التي تعقب تنصيبه.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، قال البابا إن مضي ترامب قدما في هذه الخطة سيكون أمرا “مخزيا”، وكانت نبرة بابا الفاتيكان قوية على نحو غير مألوف”.

وأضاف “هذا من شأنه أن يجعل المهاجرين الذين لا يملكون شيئا يسددون الفواتير غير المدفوعة، وهذا لن يجدي نفعا، ولا يمكن حل المشكلات بهذه الطريقة”.

وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال دائرة تلفزيونية من مقر إقامته في الفاتيكان لبرنامج (كي تيمبو كي فا) على القناة التاسعة الإيطالية.

وعادة ما يكون البابا فرنسيس حذرا عند الحديث عن القضايا السياسية.

وجعل البابا من الترحيب بالمهاجرين موضوعا رئيسيا لبابويته التي بدأت قبل 12 عاما، وسبق أن انتقد خطاب ترامب المناهض للهجرة. وخلال انتخابات عام 2016، قال إن ترامب “ليس مسيحيا” في رأيه.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب يوم السبت إن الرئيس المنتخب يعيد النظر في خطط تنفيذ مداهمات ضد الهجرة في شيكاغو الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تقارير عن هذه الخطط.

والأحد، انتقد رئيس أساقفة شيكاغو الكاردينال الكاثوليكي بليس كوبيتش المداهمات المخطط لها. وقال في بيان “ستكون هذه إهانة لكرامة جميع الناس والمجتمعات”.

(رويترز)