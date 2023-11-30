البابا فرنسيس مازحا بعد إلغاء رحلته إلى دبي: “أنا على قيد الحياة”

الفاتيكان: قال البابا فرنسيس مازحا الخميس إنه ما زال على قيد الحياة وذلك بعد إلغاء رحلة لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي بسبب إصابته بالإنفلونزا، موضحا أن الأطباء كانوا قلقين من الحر هناك.

وأضاف البابا البالغ 86 عاما لحشود في الفاتيكان وفق بيان رسمي “كما ترون، أنا على قيد الحياة”.

وأضاف “لم يسمح لي الطبيب بالذهاب إلى دبي لأن الجو حار جدا هناك وهناك تنقلات بين الحرّ والأماكن المكيّفة. وعندما تكون مصابا بالتهاب الشعب الهوائية…”.

وتابع البابا فرنسيس “أشكر الله أنه لم يكن التهابا رئويا. إنه التهاب حاد ومعد في الشعب الهوائية”.

والثلاثاء، ألغى بابا الفاتيكان الذي خضع لعملية إزالة جزء من رئته عندما كان أصغر سنا، رحلته إلى مؤتمر “كوب28” الذي كان يعتزم حضوره من الجمعة إلى الأحد، بناء على نصيحة أطبائه.

وأشار الفاتيكان إلى أنه كان يتناول مضادات حيوية لعلاج التهاب في الرئة تسبب له بصعوبات في التنفس لكنه أضاف في تحديث لوضع البابا الصحي الأربعاء أنه ليس مصابا بالحمى.

وكان فرنسيس يأمل في أن يصبح أول بابا يحضر هذا الحدث الذي تنظمه الأمم المتحدة منذ العام 1995.

(أ ف ب)