البابا فرنسيس: نموذج الدولتين الحل الوحيد لمسألة إسرائيل وفلسطين

الفاتيكان: أكد بابا الفاتيكان فرنسيس أن الحل الوحيد لمسألة إسرائيل وفلسطين يتمثل في نموذج “شعبين ودولتين”.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، الأحد، حيث أعرب عن شكره لجميع الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) الذين ساهموا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

وأشار إلى أن حل الدولتين يمثل “الخيار الوحيد الممكن”، قائلاً: “هناك إمكانية، وأعتقد أنها الحل الوحيد”.

وأشار إلى أن بعض الأطراف تتقبل هذا الطرح، بينما ترفضه أطراف أخرى، دون أن يسميها.

وقال: “السلام دائمًا أسمى من الحرب. لتحقيق السلام، قد يتطلب الأمر التنازل عن أشياء معينة، لكن في المقابل يكسبك المزيد”.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوماً، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية، ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيراً وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكرياً (مقابل 50 أسيراً) أم “مدنياً” (مقابل 30 أسيراً).

كما انتقد البابا فرنسيس، خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين عند توليه منصبه، واصفًا هذه السياسات بأنها “كارثية”.

وأضاف: “هذا سيكون كارثياً. إنه يُحمّل الفقراء، تكلفة الفاتورة، ويدفعهم ثمن عدم التوازن. لا يمكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة. ولا يمكن حلها بهذا الشكل”.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يوجد على أراضيها قرابة 11 مليون مهاجر غير نظامي.

واتهم ترامب خلال حملاته الانتخابية، إدارة الرئيس جو بايدن بجعل حدود البلاد غير آمنة، ووعد بنشر الحرس الوطني وإنفاذ القانون المحلي للقضاء بسرعة على أعضاء العصابات الأجنبية غير الشرعية والمجرمين، كما وعد بتوفير نظام هجرة “قائم على الجدارة”.

(الأناضول)