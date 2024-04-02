 البابا فرنسيس يصدر في مرضه تعليمات جديدة بشأن جنازته

روما: عدل البابا فرنسيس تعليمات جنازته، وأمر بأن يتم تسجية جسده بعد الوفاة في تابوت لا في منصة نعش، كما كان الحال مع سابقيه، وجاء ذلك في كتاب “الخليفة” لمراسل الفاتيكان الإسباني خافيير مارتينيز-بروكال الذي سيتم نشره باللغة الإسبانية غدا الأربعاء.

وأعرب البابا الذي يعاني من مشكلات صحية، في المقابلات التي سيتم نشرها بالكتاب، عن رغبته في أن تكون الجنازة “مهيبة”، لكنه طلب أن تتم معاملته مثل “كل المسيحيين”.

وأكد البابا 87 عاما أنه يرغب في أن يتم دفنه في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما وليس في كاتدرائية القديس بطرس.

وتبسط التعليمات الجديدة مراسم دفن البابوات عموما. فعلى سبيل المثال، لن تكون هناك مراسم خاصة لغلق التابوت بعد الآن.

وقال البابا فرنسيس مسترجعا جنازة البابا بنديكت السادس عشر إثر وفاته في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 “ستكون تلك آخر مراسم عند جثمان تقام بهذه الطريقة، التي يكون فيها جثمان البابا خارج التابوت ومسجى على منصة نعش”.

وأضاف البابا أنه تحدث إلى رئيس المراسم وغير عدة أمور، مشيرا إلى أن “المراسم السابقة كانت مبالغا فيها”.

(د ب أ)