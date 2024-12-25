إسرائيل تستدعي سفير الفاتيكان إثر انتقاد البابا للإبادة بغزة

البابا فرنسيس على الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، في الفاتيكان. 25 ديسمبر 2024. ا ف ب

الفاتيكان/ القدس: استدعت الخارجية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، سفير الفاتيكان في تل أبيب المطران أدولفو تيتو إيلانا، بعد انتقاد البابا فرنسيس، للإبادة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصف بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”الخطير جدا”، وجدد دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “استدعى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدان بار تال، سفير الفاتيكان لدى إسرائيل، المطران أدولفو تيتو إيلانا، لإجراء محادثة بعد تصريحات البابا فرنسيس القاسية ضد إسرائيل”.

وأضافت: “جرت المحادثة تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر”.

وخلال المحادثة، “أعرب المدير العام (للخارجية الإسرائيلية) عن استياء إسرائيل من تصريحات البابا، الذي اتهم إسرائيل هذا الأسبوع بقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات (في قطاع غزة)”، وفق الصحيفة.

والأحد، قال البابا، البالغ من العمر 88 عاما: “أفكر في غزة بحزن شديد، وهناك الكثير من القسوة (الإسرائيلية)، والأطفال الذين يتم ضربهم بالرشاشات، والمدارس والمستشفيات التي تعرضت للقصف… يا لها من قسوة عظيمة”.

تصريحات البابا التي اعتبرت أقسى إدانة لتل أبيب، جاءت بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد سبعة أطفال في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وعلى إثر تلك التصريحات، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاثنين، عن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وبابا الفاتيكان، على خلفية تصريحات للأخير، أزعجت تل أبيب.

وبحسب “يديعوت أحرونوت: “تشير التقديرات (في تل أبيب) إلى أن تصريحات البابا تسبب لإسرائيل أضرارا جسيمة للغاية في العالم المسيحي.

وفي وقت سابق، جدد البابا دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بدعم أمريكي منذ أكثر من 14 شهرا.

جاء ذلك في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، تحت عنوان “لمدينة روما والعالم”.



وقال البابا فرنسيس: أتوجّه بفكري إلى الجماعات المسيحية “ولاسيما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا”، وفق الموقع الإلكتروني للفاتيكان.

وتابع: “ليتوقف إطلاق النار وليتم إطلاق سراح الرهائن ومساعدة السكان الذين أنهكهم الجوع والحرب” في قطاع غزة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

ودعا البابا فرنسيس إلى “فتح أبواب الحوار والسلام على مصراعيها” من أجل “الوصول إلى سلام عادل ودائم”.



وشدد على ضرورة إسكات الأسلحة في الشرق الأوسط.

وبمرور الوقت أصبح بابا الفاتيكان أكثر انتقادا لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، ووصفها الأسبوع الماضي بأنها “وحشية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)