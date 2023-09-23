البابا فرنسيس ينفي قيام المهاجرين بـ”غزو” أوروبا ويدعوها إلى تحمّل مسؤولياتها تجاههم

باريس: دعا البابا فرنسيس السبت، الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا “هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب”.
وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة “هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط، ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية”.
(أ ف ب)
مشكلة الغرب وقوانيين اللجوء وحقوق الانسان، انه وقع عليها عندما كان في حالة حرب وبحاجة الى حماية نفسه وتفادي آثار الحرب الفورية وتبعاتها والفترات الانتقالية بعد الحرب,,, اما الدول الافريقية والاسيوية والامريكية فلم تكن اصلا في الحسبان، فهي كانت مستعمرات ، ينظر الي سكانها بشكل عنصري على انهم عبيد ولا يمتلكون اي اسماء او هويات او حقوق!!!