الفاتيكان: البابا فرنسيس في حالة حرجة بعد تدهور صحته

مدينة الفاتيكان: قال الفاتيكان اليوم السبت إن صحة البابا فرنسيس تدهورت على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ووصف الحالة لأول مرة بأنها “حرجة”، وذكر أنه احتاج إلى أكسجين إضافي ونقل دم.

ودخل بابا الفاتيكان مستشفى جيميلي في روما في 14 فبراير شباط بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لعدة أيام وتم تشخيص إصابته لاحقا بالالتهاب الرئوي المزدوج.

وقال الفاتيكان في بيان صدر مساء اليوم إن البابا فرنسيس البالغ 88 عاما عانى من “أزمة تنفسية طويلة تشبه الربو” هذا الصباح، مما تطلب إعطائه “الأكسجين الأنفي عالي التدفق”.

وجاء في البيان “لا تزال حالة الأب الأقدس حرجة… بابا الفاتيكان ليس خارج دائرة الخطر”.

وأضاف البيان “لا يزال الأب الأقدس واعيا وأمضى اليوم على كرسي، إلا أنه يعاني أكثر من أمس”.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس احتاج أيضا إلى نقل دم لأن الاختبارات أظهرت أنه يعاني من انخفاض عدد الصفائح الدموية، وهو ما يرتبط بفقر الدم.

متوار عن الأنظار

أعلن الفاتيكان في وقت سابق اليوم أن البابا فرنسيس لن يظهر علنا غدا الأحد ليقود القداس الأسبوعي المعتاد وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يفوت فيها البابا قداس الأحد لأسبوعين متتاليين لأسباب صحية. فبعد خضوعه لجراحة في الأمعاء في عام 2021، قاد القداس بعد أسبوع واحد فقط، وتغيب عن صلاة أحد في عام 2023 بعد إجراء عملية جراحية أخرى.

والالتهاب الرئوي المزدوج هو عدوى خطيرة يمكن أن تسبب التهابا وتليفا في الرئتين، وهو ما يجعل التنفس أكثر صعوبة. ووصف الفاتيكان العدوى التي يعاني منها البابا بأنها “معقدة”، قائلا إنها ناجمة عن اثنين أو أكثر من الكائنات الحية الدقيقة.

وقال اثنين من أطباء البابا فرنسيس في إفادة أمس الجمعة إن بابا الفاتيكان معرض بشدة للخطر بسبب عمره وضعفه.

وقال سيرجيو ألفييري، أحد الأطباء المعالجين للبابا فرنسيس، إن هناك خطرا يتمثل في انتشار الالتهاب الرئوي إلى مجرى الدم وتحوله إلى تعفن الدم، وهو ما “قد يكون من الصعب للغاية التغلب عليه”.

وأصيب البابا فرنسيس، الذي يتولى منصبه منذ 2013، بالإنفلونزا ومشكلات صحية أخرى عدة مرات خلال العامين الماضيين. وهو معرض بشكل خاص لالتهابات الرئة لأنه أصيب بالتهاب الجنبة عندما كان شابا وجرى استئصال جزء من إحدى رئتيه.

(رويترز)