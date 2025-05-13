البابا ليو الرابع عشر يصبح نشطا على منصتي “اكس” و”انستغرام”

روما: أصبح البابا ليو الرابع عشر نشطا على منصتي “اكس” و”انستغرام” بصفته بابا الفاتيكان.

وعلى حساب انستغرام الجديد الذي يحمل اسم “بونتيفكس”، يتكون الإدخال الوحيد حتى الآن من 17 صورة من أيامه الأولى في منصبه والكلمات الأولى التي قالها رئيس الكنيسة الكاثوليكية الجديد القادم من الولايات المتحدة يوم الخميس بعد فترة وجيزة من انتخابه على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، “السلام عليكم جميعا” في سبع لغات مختلفة. وفي الدقائق القليلة الأولى، زاد عدد المتابعين على الفور بالآلاف.

ولا يتابع البابا ليو نفسه، الذي كان اسمه الحقيقي روبرت فرنسيس بريفوست، أحدا.

وقد أعلن الفاتيكان أنه “الحساب الرسمي الوحيد للأب المقدس على منصة” انستغرام.

وعلى موقع “اكس”، استخدم البابا وهو أول أمريكي في تاريخ الكنيسة حسابات بونتيفكس بتسع لغات مختلفة، والتي استخدمها البابا الألماني بنديكت السادس عشر في البداية منذ عام 2012، وبعد استقالته، استخدمها البابا الراحل فرنسيس.

وهناك 52 مليون متابع، ولكن الحساب أصبح غير نشط منذ وفاة فرنسيس.

يذكر أن البابا الجديد كان لديه حساب على موقع تويتر تحت اسم “دربريفوست” منذ عام 2011، حيث نشر أكثر من 400 منشور، من بينها منشورات انتقد فيها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(د ب أ)