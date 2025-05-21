البابا يؤكد استعداده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء، إن البابا ليو الرابع عشر، أكد لها استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء التشاور بين ميلوني والبابا في أعقاب اتصال هاتفي جرى الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق مكتبها.

وعقب الاتصال أجرى ترامب محادثات مع قادة أوروبيين، بينهم ميلوني التي طُلب منها، وفق مكتبها، الحصول على تأكيد من البابا على استعداده لاستضافة محادثات سلام في الفاتيكان.

وتحدّثت ميلوني إلى البابا الثلاثاء وأشارت إلى أن الحبر الأعظم “مستعد لاستضافة مناقشات بين الطرفين في الفاتيكان”.

وشكرت ميلوني للبابا “التزامه الراسخ بالسلام”.

وأشار مكتب ميلوني إلى أنّها تحدّثت الثلاثاء أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة دول العالم من أجل إبقاء “التنسيق الوثيق” قائما نحو إجراء محادثات سلام.

ولم تحقّق جهود بُذلت مؤخرا لإنهاء الحرب التي اندلعت مع بدء روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022، أي اختراق وقد رفض بوتين مقترحات لوقف إطلاق النار تقدّمت بها كييف.

وخلال اجتماعه مع ممثّلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية الأسبوع الماضي، عرض البابا وساطة الفاتيكان بين موسكو وكييف.

