البابا يدين الإجهاض وتأجير الأرحام باعتبارهما ضد الكرامة الإنسانية

روما: أدان البابا فرانسيس عمليات الإجهاض وحمل الأطفال بواسطة أمهات بديلات، ووصفها بأنها مخالفات خطيرة ضد الكرامة الإنسانية.

وفي إعلان مبادئ نشره الفاتيكان، اليوم الاثنين، وصف رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيضا تغيير الجنس و”نظرية النوع الاجتماعي” بأنها مخالفات ضد ما قال إنها الكرامة التي وهبها الله للبشر.

وجاء في الوثيقة إن الإنسان، سواء وُلد أم لم يُولد بعد – هو دائما شيء مقدس ولا يجوز المساس به.

وقالت الوثيقة إن إنهاء الحمل لا يعني سوى حرمان المخلوقات “الأكثر عجزا” من الكرامة الإنسانية.

وقارن إعلان الفاتيكان الأخير بين الإجهاض وتأجير الأرحام – عندما تحمل المرأة طفلا نيابة عن إمرأة أخرى ثم تعطيه لها بعد الولادة.

ويقول الإعلان إنه بهذه الطريقة يصبح الطفل “مجرد شيء” وتُنتهك كرامة المرأة لأسباب تتعلق بالربح.

واتخذ الفاتيكان كمؤسسة موقفا واضحا ضد تغيير الجنس.

(د ب أ)