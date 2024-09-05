سياسة | دولي

البابا يوقّع مع إمام أندونيسيا الأكبر نداء مشتركا ضدّ “الاستغلال الديني للصراعات”

منذ ساعة واحدة

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جاكرتا: وقّع البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر، أمام مسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية الخميس، نداء مشتركا لمواجهة “الاستغلال الديني للصراعات” وللتصدي للتغير المناخي.

وفي ندائهما المشترك وعنوانه “إعلان الاستقلال” يبدي الحبر الأعظم والإمام الأكبر قلقهما إزاء “التجريد من الإنسانية” المرتبط بـ”تعميم الصراعات والعنف”، ويدعوان إلى “اتّخاذ تدابير حاسمة للحفاظ على سلامة البيئة الطبيعية ومواردها”.

وقال البابا: “من خلال النظر بعمق وإدراك ما يجري في أعمق أعماق حياتنا، نكتشف أنّنا جميعا إخوة، جميعنا حجّاج، جميعنا في مسيرة نحو الله، بما يتجاوز ما يفرّقنا”.

(أ ف ب)

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