الباحث الألماني هارالد رينغباور لـ”القدس العربي”: أصل القرطاجيين من صقلية وبحر إيجة ولا علاقة لهم بالفينيقيين

تونس – “القدس العربي”:

قال هارالد رينغباور الباحث في المعهد الألماني “ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية” إن أصل القرطاجيين يعود أساسا إلى جزيرة صقلية ومنطقة بحر إيجة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صلة تذكر بينهم وبين الفينيقيين الذي حكموا منطقة بلاد الشام بين 1500 و300 قبل الميلاد.

وأشرف رينغباور على دراسة نُشرت أخيرا وأثارت جدلا دوليا واسعا، وخاصة أنها نسفت بشكل كلي الرواية التاريخية التي تستند أساسا إلى أسطورة عليسة أو أليسار الأميرة الفينيقية ابنة ملك صور، والتي يُعتقد أنها هي من أسست مملكة قرطاج في تونس عام 814 قبل الميلاد، والتي تحولت إلى إمبراطورية كبيرة، خاضت حروبا عدة ضد الإمبراطورية الرومانية، وحكمت منطقة واسعة امتدت من وسط ليبيا إلى شمال المغرب وإسبانيا وعدد من الجزر في المتوسط.

وقال، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “كشفت نتائجنا عن أمر غير متوقع: من الناحية الجينية، لا يُظهر الأشخاص المدفونون في مواقع أثرية مرتبطة بالحكم القرطاجي أي صلة تُذكر بالفينيقيين الشاميين الأوائل. فبعد تحليل الحمض النووي القديم (دي إن إي) لأكثر من 100 شخص، وجدنا أن معظم القرطاجيين لديهم أصول نموذجية لمنطقة صقلية- بحر إيجة، وغالبًا ما تكون مختلطة بأصول شمال أفريقية كبيرة”.

واستدرك بالقول: “مع ذلك، نؤكد أن الروابط الثقافية بين القرطاجيين والفينيقيين واضحة، فقد كانوا يتحدثون نفس اللغة. لكن دراستنا للحمض النووي القديم تُمثل حالة لا تتطابق فيها الجينات مع الروابط الثقافية”.

وحول علاقة “جينية” بين القرطاجيين واليونانيين القدماء (الإغريق)، قال رينغباور: “كان لدى العديد من المدفونين في المواقع القرطاجية حمض نووي مشابه بشكل مدهش للحمض النووي الخاص بسكان منطقة بحر إيجة (بين تركيا واليونان)، ولم يتضح حتى الآن كيف حدث هذا، لكن إحدى الفرضيات تؤكد أن اليونانيين انتقلوا إلى المناطق القرطاجية، ولكن من المحتمل أيضًا أن هذه السلالة جاءت من خلال اختلاط سابق مع مجموعات مجاورة، مثل تلك الموجودة في صقلية”.

وحول ما إذا كانت الدراسة الجديدة تنسف كليا الرواية التاريخية التي تربط أصل مملكة قرطاج بالأميرة عليسة، قال رينغباور: “في دراستنا، قمنا بتسلسل الحمض النووي للأشخاص المدفونين بعد عام 600 قبل الميلاد، لأن معظم الرفات السابقة في غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط ​​كانت تُحرق، مما يُدمر الحمض النووي. ووجدنا أن هذه الأجيال اللاحقة كانت لديها ارتباط جيني ضعيف جدا بالفينيقيين”.

واستدرك بالقول: “ومع ذلك، فمن المحتمل أن المستوطنين الأصليين قدموا من بلاد الشام، ولكن مع مرور الوقت، ربما اختلط بهم أشخاص جدد ومحوا ذلك الأثر الجيني المبكّر”.