الباكستانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

إسلام أباد: بدأ الباكستانيون صباح الخميس التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعضاء البرلمانات الإقليمية الأربعة في البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاـ واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألف و695.

ويبرز زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، وزعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، كأقوى مرشحين لمقعد رئيس الوزراء.

كما يعد حزب حركة العدالة الباكستانية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، من بين الأحزاب المتنافسة بقوة في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات، يوجد في باكستان 128 مليونا و585 ألفا و760 ناخبا مسجلا، من أصل عدد السكان البالغ 241.49 مليون نسمة. ومن بين هؤلاء الناخبين 69.2 مليون رجلاً و59.3 مليون امرأة.

وبينما بلغ عدد الناخبات 46 مليونا و756 ألفا و350 في انتخابات يوليو 2018، ارتفع هذا العدد بنسبة 27 بالمئة تقريبا ووصل إلى 59 مليونا و322 ألفا و56 في الانتخابات الحالية، فيما ارتفع عدد الناخبين الذكور بنسبة 17 بالمئة مقارنة بانتخابات 2018.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات أيضاً، يبلغ عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، 56.86 مليونا، أي ما يعادل 44.2 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين.

فيما يبلغ عدد الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، 28.7 مليونا.

ويتنافس في الانتخابات الحالية، 17 ألفا و816 مرشحاً، بينهم 6 آلاف و31 مرشحاً ينتمون إلى 150 حزبا سياسيا، و11 ألفا و785 آخرين مستقلين، من أجل الظفر بمقاعد في المجلس الوطني.

عدد مقاعد مجلس الأمة 336 مقعدا

بعد أن كان عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني 342 مقعدًا قبل عام 2023. قررت لجنة الانتخابات مطلع عام 2023، خفض عدد مقاعد المجلس الوطني الباكستاني من 342 إلى 336، وذلك تماشياً مع البيانات السكانية الجديدة.

ومن بين مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 336 مقعدا، 60 مقعدا مخصصا للنساء و10 للأقليات الدينية. وهذا يعني أن المرشحين سيتنافسون على 266 مقعدا فقط.

ويقدم كل حزب سياسي يتنافس على مقاعد في المجلس الوطني إلى لجنة الانتخابات، قائمة تحتوي على 70 اسما، بينهم 60 امرأة و10 من الأقليات الدينية.

ويتم توزيع هذه المقاعد السبعين من خلال التمثيل النسبي بين الأحزاب التي تحصل على أكثر من 5 بالمئة من الأصوات.

جدير بالذكر أن باكستان تأسست عام 1947 بعد تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان (الغربية والشرقية في حينه)، تحت قيادة محمد علي جناح زعيم “الرابطة الإسلامية”.

وعلى مدار 77 عاما تشكلت في باكستان 24 حكومة أولها حكومة جناح ياقت علي خان (اغتيل عام 1951)، وآخرها حكومة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر والتي صادق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي في 12 أغسطس/ آب 2023، على تعيينها لتقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوما وحتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة.

(الأناضول)