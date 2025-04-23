البتراء الأردنية تشهد انطلاق “رالي جميل” النسائي لأول مرة خارج السعودية

بترا (الأردن): شهدت مدينة البتراء الأردنية الأثرية الثلاثاء انطلاق “رالي جميل” في نسخته الرابعة، للمرة الأولى خارج السعودية، في حدث رياضي تقتصر المشاركة فيه على النساء ويشمل محطات عدة في الأردن والسعودية المجاورة بمشاركة سائقات وملاحات من مختلف أنحاء العالم.

ويمتد مسار الرالي الذي يستمر حتى السبت لمسافة 1600 كيلومتر، ويشمل محطات سياحية بارزة بينها البتراء ووادي رم في الأردن، وتبوك والعلا وحائل والقصيم في السعودية، بمشاركة نسائية كبيرة من 37 دولة عربية وأوروبية مثل الأردن والسعودية وتونس وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات لوكالة فرانس برس إن الحدث ينطلق “من مدينة البتراء الأثرية (230 كيلومترا جنوب العاصمة عمّان) إلى صحراء وادي رم ثم الى العلا في السعودية ثم الى حائل والقصيم”، مبديا أمله في “نجاح” الرالي الذي تتشارك سلطة الإقليم الأردني مع جهات عدة في تنظيمه ويقام بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ولجنة النساء في رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (“فيا”).

وقالت السعودية نور حكيم التي تشارك للمرة الرابعة في الرالي لوكالة فرانس برس “أجد فيه شغفي وأنا أحببته من أول تجربة وكل سنة أشارك فيه أواجه تحديا جديدا واقابل أشخاصا جددا”.

من جهتها، قالت مواطنتها روعة التهامي التي تشارك للمرة الثالثة في هذا الرالي كملّاحة، إنها “مغرمة بعالم الملاحة” بسبب ميزاته على صعيد النشاط البدني، فضلا عن حبها “للحسابات” و”الأرقام”. وأضافت “مع فريقي حقننا أشياء كثيرة حلوة وأنا سعيدة لوجودنا في وادي رم والبتراء تحديدا”.

وقالت الفرنسية مود المقيمة في دبي إن “الرسالة وراء هذا الرالي هي تأكيد ضرورة تحلي النساء بالجرأة”، مؤكدة أن الرياضة متاحة للرجال والنساء على السواء، “فهي للجميع، والهدف هو الاستمتاع بلقاء أشخاص من جميع الجنسيات والانفتاح على ثقافات مختلفة واكتشاف بلدان رائعة جديدة مثل الأردن اليوم والسعودية غدا”.

ومن جانبها، قالت مواطنتها ماري “هنا توجد بيئة طبيعية رائعة، علينا بالتأكيد اكتشافها، إنها سحرية”، مضيفة “هنا تقابل أشخاصا أقوى منك وتوجد مساعدة متبادلة وتضامن في بيئة تقتصر على النساء”.

(أ ف ب)