البحث الدائم عن هوية موجودة

ينطوي هذا العنوان على مفارقة، فالبحث يكون دائما عن الأشياء والكلمات المفقودة. وما دام الأمر يتعلق بالبحث عن شيء موجود، معنى ذلك أننا نعاني مشكلة يراد لها دائما أن تبقى، وأن بقاءها مرهون في الغالب بالذين يقومون عليها، أي أناس يفضلون دائما الحديث في القضايا والمسائل التي يعرفون نوعا من المعرفة عنها، ولم ينتبهوا إلى أنها لم تعد من عصرهم، ومن ثم، فهم يخوضون في قضايا غريبة على أجيال غير أجيالهم، ويتحدثون بلغة لم تعد هي اللغة التي سادت قبلهم، أي في نهاية التحليل، يتحدثون فيما لا علم لهم به. وتلك هي كارثة الكوارث، إذا ما أضيفت إلى الكوارث الطبيعية والسياسية والعالمية.

إذن كيف نبحث عما هو موجود، والموضوع برمته يتعلق بأمر قائم فعلا، وملازم للإنسان ويحايثه في كل أبعاده ومستوياته، ونقصد الهوية التي لا يمكن تعريفها إلا عبر الإنسان، الذي يتحدث عنها، ويحسن أو يخفق في التحدث والكلام والتصرف، أي أن هويته حاصل مجموع ما يتصرف وينطق به، وتلك هي هوية الإنسان التي لا تضيع، إلا بقدر ما يبتعد هو عن إنسانيته وصفته البشرية والآدمية، أي أن الأمر يتعلق به هو أولا وأخيرا. فالعالم اليوم يزخر ويزدهر بالهويات والتعاريف والنعوت والصفات، كلها تقوم شاهدا على تعدد وتنوع واختلاف البشر، في صلاتهم بعضهم مع بعض. وهذه ثروة لا تقدر بثمن، لأنها من الرأسمال الإنساني والمعنوي والتراثي والعالمي، الذي لا يفقده الإنسان، بقدر ما أنه ذخيرة قد يلجأ إليها في حالة محاصرته والتضييق عليه في بلده الأصلي، الذي لم يكن أصليا في السابق.

قيمة وأهمية الهوية هي القدرة الدائمة على الإبداع، بحيث لا يكف صاحبها عن التعبير المتَجَدّد عن نفسه من خلال أشياء وكلمات واضحة ليس لديه فحسب، بل لدى الآخر أيضا

عندما توضع الهوية مقابل العالمية أو العولمة، ليس صحيحا، إنها تفقد مقوماتها ويبهت وهجها، لأن العولمة أو العالمية، هي حافز يؤشر دائما إلى إمكانية امتلاك اعتبارات أخرى، أو جديدة تساهم الذات عن الإفصاح عن هويتها، التي لا تكف عن تقديم الجديد والإبداع، حتى في أماكن بعيدة عن الأصل، الذي لم يكن أصلا في السابق. الأصل في الأشياء والكلمات هو الحركة أو الحراك والتغيير والتحوّل وليس المكوث والرتابة.. وتلك خاصية الهوية، المصطلح الجديد الذي ظهر مع تَشَكّل العالم وتكْوِين المجتمع الدولي الآيل دائما الى التهيكل والْتِئام الصيغة الأخيرة وليس النهائية. فقيمة وأهمية الهوية هي القدرة الدائمة على الإبداع، بحيث لا يكف صاحبها عن التعبير المتَجَدّد عن نفسه من خلال أشياء وكلمات واضحة ليس لديه فحسب، بل لدى الآخر أيضا.

الصلة بين الهوية والعولمة، حضور الأنا في العالم، هو الذي يضع الهوية على المحك، ويوفر لها الرّهان للقدرة على مواجهة التعبير عن الذات والشخصية القاعدية للأمة والمجتمع والدولة. وهكذا إذن، فالتخلف والتراجع والنكوص شيمة الكيانات السياسية المنطوية على ذاتها، بسبب العجز عن الإفصاح الواضح والبَيِّن عن حقيقة وجود الأمة، وحقيقة وجود الدولة التي تتمتع بالديمقراطية والشرعية الوطنية والدولية، وحقيقة المجتمع الذي يَقْدَر على العيش مع الآخرين، بالقَدر الذي يظهر على الملأ والشارع وفي الحياة اليومية، على ما هي عليه كل الدول المتقدمة، التي يطلق عليها دول الهجرة أيضا. وبتعبير آخر، يفيد المعنى ذاته، أن التقدم والتأخر يكمن في قدرة المجتمعات على الاستيعاب، وتوفير سعة المكان للقادم والوافد، ليحقق أصله وتنوع هويته، التي لا يمكن أن تكتمل إلا بما يمنحه لها الآخر، الذي لن يبقى مع الوقت آخر، بل يتحوّل الى أصيل يبدع على طريقته الفريدة والمتنوعة، على ما نشهد في كل العالم، إذا ما أحسنّا النظر والرؤية والتقدير والتقييم. كوارث الهوية ما زالت تلازم البلدان المتَخَلفة، التي لم تحسن استثمار مقوماتها التاريخية واعتباراتها الذاتية الملازمة لشخصياتها القاعدية، كما أنها تلازم المجتمعات المتقدمة، التي سبق لها أن هُزِمت في مسألة الهوية ذاتها، ونقصد الأحزاب اليمينية المتطرفة المنغلقة على ذاتها والمنطوية على خصائصها وملامحها في تجارب تاريخية، يفترض أنها توقفت عند الحرب العالمية الثانية وما شهدته من اندحار الفاشية والنازية والأنظمة الشمولية والإمبريالية والاستعمارية والأنظمة التقليدية العتيقة، التي لم تعد تساوق ولا تجايل التاريخ الحديث والمعاصر في تعبيراته الجديدة، وتنوع مفرداته وغنى معانيه ورحابة صدر شخصيات مناضليه الإنسانيين.

نحن في المجتمعات العربية لا نبحث عن الهوية، لأنها موجودة فعلا، حتى بعد أن قامت بعض الأنظمة بمصادرة بعض مقوماتها وعناصرها، إلا أنها تبقى دائما موجودة، ويمكن أن يحقق بها الإنسان العربي ما لم يتوفر له في بلده الأصلي. من يستطيع أن يصادر الإسلام؟ ومن يستطيع أن يصادر اللغة العربية؟ كل المثقفين العرب لازمتهم الثقافة العربية، بما أخذوا من أوطانهم ومن خارج الأوطان، لأن من خارج الوطن، هو وطن العربية، وأن اللغة العربية في هذه الحالة هي مأوى الإنسان العربي وليست لسانه فقط. فالعرب مجموعة بلدان عربية تنعدم فيها الأبعاد والجوانب الأجنبية، ومن هنا، فلا يمكن الحديث عن الهوية العربية في العالم العربي، لأنه وطن عربي تتسع حقيقته يوميا، خاصة مع حالة التنقل وانتشار قنوات التواصل الإعلامي والاجتماعي، والحديث المباشر والحي الذي يكشف عن هوية عربية قائمة وموجودة، ولا يمكن الافتئات عليها بإثارة الحديث عن مسائل وقضايا مصطنعة لا قيمة لها، ولا أهمية لها إلا في صرف الانتباه عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمعاملة الإنسانية، الضامن الأساسي للهوية وإمكانية التعبير عن الذات والقدرة على التواصل والتفاهم مع السلطة السياسية والسلطة القضائية والسلطة الإدارية.

العرب، كما قال مرة المستشرق الفرنسي جاك بيرك، مجموعة تفتقر إلى من يحسن أن يحللها، ويقف على قدراتها ومقوماتها. وبمعنى آخر، أنها مجموعة كيانات لا تعاني فقط من مخلفات الاستعمار، بقدر ما تعاني من حضور أنظمة سلطوية تحول دون التواصل الحيوي بين الهوية والسلطة. فإذا كانت الهوية بالتعريف هي المادة الحيوية والحية التي تبعث بشكل دائم الحياة في الذات، فإن السلطة تنطوي على مادة حيوية وحية، تؤكد موت أو حياة نظام الحكم. فمادة «البيو» يجب أن تتوفر في السلطة بما هي نظام حكم، وفي الهوية بما هي إنسان يشير الى الأنثى والرجل معا، وبما يتمتع كل واحد منهما من تمايز واختلاف وتنوع وقدرات، تؤكد هوية الإنسان الفرد والمواطن، وتؤكد أيضا نظام الحكم بما «بيو» ودينامية متجددة، قادرة على إدامة المناوبة والتعاقب وتواصل الأجيال ومراكمة التجارب والخبرات. كل البلاد العربية تحمل قدرات التقدم والتطور والتنمية، وجزء كبير منها صار ينعم فعلا بخيرات التقدم والحضارة المعاصرة بتجلياتها كافة، غير أن جزءاً آخر لا يزال يراوح في المكان الذي تركه فيه الاستعمار، ولم يتقدم إلى ما بعد البحث عن الهوية الموجودة، لكن لم يوفق فقط في التعبير عنها في حينها، وفضّل أن يواصل الحديث المسرف والمبتذل عنها كأفضل ضامن للبقاء في السلطة.

كاتب جزائري