البحث عن صحافي أمريكي في سجون دمشق يقود لمعتقل منسي بعد فرار سجّانيه- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: عثرت مراسلة شبكة “سي أن أن” كلاريسا وارد على معتقل سوري ظل محتجزاً في زنزانة منفردة بسجن سري تابع للمخابرات الجوية في دمشق، بعد أن فرّ سجانوه إثر سقوط النظام، تاركين إياه دون طعام أو ماء لأربعة أيام.
وكانت وارد تبحث مع فريقها في مقرّ المخابرات الجوية عن آثار للصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ 2012، حين توصّلت إلى اكتشاف مذهل، بحسب وصف “سي أن أن”، بعد أن قادهم أحد مقاتلي المتمردين إلى زنزانة مغلقة، ليكتشفوا بداخلها المعتقل عادل غربال من مدينة حمص.
يملؤه الرعب والخوف.. لحظة صادمة للعثور على سجين كان يجهل خبر الإطاحة بالأسد محبوسًا بزنزانة مغلقة، أثناء إعداد مراسلة CNN تقريرا عن أحد السجون السرية https://t.co/NAfz9WoXuz
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 12, 2024
وظهر المعتقل في حالة صدمة وخوف شديدين، متشبثاً بذراع المراسلة بكلتا يديه، وأخبرها أنه محتجز منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقاله من منزله في حي الوعر، حيث خضع للاستجواب بشأن هاتفه وأسماء معينة.
وأفاد غربال، الذي لم يكن يعلم بسقوط نظام الأسد، أن هذا السجن هو ثالث معتقل يتم نقله إليه منذ اعتقاله على يد المخابرات السورية.
كجزائري أشعر بالعار من دعم دولتي لنظام بشار الأسد. لا يوجد في هذا العالم ما يمكن أن يبرر كل هذه الأهوال و هذا الظلم الذي تعرض له الشعب السوري.
شكرا لك على قول الحقيقة التي يتجاهلها البعض ، هو ما خفي أعظم
سوريا اليوم لن تبنى بالقبض على فلول النظام و كل ما ابنوا عليه هو الرغبة في الانتقام و لن تبنى باخلاء السجون لا ننا ضيعنا حقوق المظلومين و دمرنا كل دلائل الادانة و لن تبني بدخول كل من هب و دب للتصوير في للقصور . انها عقلية الانتقام و الالهاء في الوقت الذي دمر فيه العدو الصهيوني مقدرات سوريا العسكرية و لا حياة لمن تنادي لم نسمع لا ادانة و لا شجب وهذا ما يغيضنا .
اتحدوا يا اهل سوريا واجعلوا بناء وطنكم فوق كل اعتبار و استفيدوا من خبرات فلول النظام ان امكن لكم ذلك فهم اخوتكم و لا اظن انهموا فاسدون و ان كان الفاسد دو خبرة فليكفر على فساده ببناء الوطن . حتى الله تعالى فتح باب التوبة و كيف بالانسان. نتمنى كل التوفيق للشعب السوري ان شاء الله
لا نقلل بأي حال من حجم الإجرام في سجون سوريا، لكن يبدو هذه القصة متهافته. يبدو هناك حالة تهييج وتثوير للناس. كانت التقارير مثلا تقول بوجود ١٣٠٠٠٠ -٢٠٠٠٠٠ معتقل في سوريا، لكن حسب الاحصائيات، مجموع ما وجد حوالي ٤٠٠٠ سجين.
مرة اخرى، حتى لو كان سجين واحد ظلما فهذا يدمي القلب. ولا نقلل بأي حال. لكن لكي لانساق في غمرة الهجوم الإعلامي الميرمج كالقطيع مثلما حدث مع ‘الرئيس المؤمن السادات، وكيف اخرج المساجين واحدث إصلاحات…..اذا بنا نجد رئيس مصر في زيارة الكنيست الإسرائيلي والشعراوي بالبرلمان يقول عنه انه لايسأل عما يفعل.
أليس من المعروف أن زنازين السجون كانت مزدحمة للغاية، و/أو زنازين الحبس الانفرادي قيل إنها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن للمرء أن يمشي فيها ووصفت بأنها قبر? كيف كان لديه غرفة كبيرة كاملة لنفسه وهو يرتدي ملابس أنيقة، ولم يسمع الرصاصة التي كسرت القفل ومع ذلك، بمجرد أن تحدثت إليه السيدة اللطيفة، استيقظ
CNN دخلت إلى سورية. أما غزة لم يسمعوا عنها.!!!
لم يسمح الصهاينة لهم وهذا دليل على أن السلطة الحالية في سوريا أكثر ديموقراطية وتسامح من الكيان الصهيوني الذي يدعي الديموقراطية والتحضر كذباً والغرب المنافق يعلم ذلك.
من الواضح ان الفيديو تمثيل حيث ان السجين المزعوم يبدو بحالة جيدة و ثيابه نظيفه و ليس بحال سجين متروك في زنزانة لمدة طويلة
أنا أميل لهذه النظرية، تمثيل!
الله يسلم سوريا
طعم أمريكي ان مايسمي الثوار
مثل حكومة العراق الامريكيه بعد الاطاحه بدولة العراق
مغازله جهاديه
مراسلة سي ان ان
وهذا القناه اللي اجرت حوار مع الجولاني
اللهم نجي سوريا من مكر الماكرين
تركيا مولت وبدعم خليجي وامريكي
الاطاحه بالطوق الرافض للوجود الصهيوني على أرض فلسطين وحتى وان كان فاسد الا ان لم يجرؤ على ذكر التطبيق
وحسبنا الله ونعم الوكيل
هل ماحصل مع هنيه بتمويل خليجي؟ ام ماحصل مع حسن نصر الله بتمويل خليجي؟؟ هل قاتل الجيش الروسي من اجل بشار؟؟ هل أطلقت ملشيات إيران طلقه واحده من أجل بشار؟؟