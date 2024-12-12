البحث عن صحافي أمريكي في سجون دمشق يقود لمعتقل منسي بعد فرار سجّانيه- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: عثرت مراسلة شبكة “سي أن أن” كلاريسا وارد على معتقل سوري ظل محتجزاً في زنزانة منفردة بسجن سري تابع للمخابرات الجوية في دمشق، بعد أن فرّ سجانوه إثر سقوط النظام، تاركين إياه دون طعام أو ماء لأربعة أيام.

وكانت وارد تبحث مع فريقها في مقرّ المخابرات الجوية عن آثار للصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ 2012، حين توصّلت إلى اكتشاف مذهل، بحسب وصف “سي أن أن”، بعد أن قادهم أحد مقاتلي المتمردين إلى زنزانة مغلقة، ليكتشفوا بداخلها المعتقل عادل غربال من مدينة حمص.

يملؤه الرعب والخوف.. لحظة صادمة للعثور على سجين كان يجهل خبر الإطاحة بالأسد محبوسًا بزنزانة مغلقة، أثناء إعداد مراسلة CNN تقريرا عن أحد السجون السرية https://t.co/NAfz9WoXuz — CNN بالعربية (@cnnarabic) December 12, 2024

وظهر المعتقل في حالة صدمة وخوف شديدين، متشبثاً بذراع المراسلة بكلتا يديه، وأخبرها أنه محتجز منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقاله من منزله في حي الوعر، حيث خضع للاستجواب بشأن هاتفه وأسماء معينة.

وأفاد غربال، الذي لم يكن يعلم بسقوط نظام الأسد، أن هذا السجن هو ثالث معتقل يتم نقله إليه منذ اعتقاله على يد المخابرات السورية.