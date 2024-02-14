سياسة | دولي | أوروبا

البحرية الألمانية: الفرقاطة “هيسن” جاهزة لمهمة عسكرية طويلة في البحر الأحمر

14 - فبراير - 2024

الفرقاطة "هيسن" التابعة للبحرية الألمانية

حجم الخط
0

برلين: يعتقد رئيس العمليات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، أن الفرقاطة “هيسن” جاهزة بصورة مثالية للمشاركة في المهمة العسكرية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأوضح كاك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، أنه قد تم إحضار أنظمة أسلحة إضافية على متن السفينة المصممة خصيصا لمثل هذه المهام.

وقال إن “كل ما يهددنا خطير. لن نلجأ أبدا إلى الشعور بالتفوق، ولكننا مستعدون جيدا للتعامل مع التهديدات”.

وكانت السفينة “هيسن”، التي يبلغ طولها 143 مترا، أبحرت من فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال، إلى البحر الأحمر، صباح يوم الخميس الماضي.

وتشمل المهمة العسكرية، التي تحمل اسم عملية “أسبايدس”، نشر سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا، لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة به.

وذكر كاك، أنه من الممكن- من حيث المبدأ- حماية ممرات الشحن المدني بالسفن الحربية، أو مرافقة سفن الشحن في قافلة مغلقة. ومع ذلك، لا يزال التخطيط التشغيلي قيد التنفيذ حاليا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هل تنجح ضربات الغرب العسكرية في كبح جماح الحوثيين؟
13 - فبراير - 2024
الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا سفينة تجارية في البحر الأحمر
13 - فبراير - 2024
فايننشال تايمز: شركات الشحن التجاري تتجنب البحر الأحمر وقناة السويس.. والغارات الأمريكية لم تمنحها الثقة
12 - فبراير - 2024
مدير أكبر شركة للشحن البحري في العالم: الهجمات تتصاعد في البحر الأحمر ولا توجد رؤية لنهاية الأمر
9 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية