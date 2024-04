البحرية الأمريكية تعلن مغادرة حاملة الطائرات “فورد” المتوسط خلال أيام بعد أشهر من التمركز لحماية إسرائيل- (تدوينة)

واشنطن: أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الأسطول الأمريكي السادس، وهو القيادة البحرية المتمركزة في أوروبا والمسؤولة عن السفن التي تبحر في البحر المتوسط، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن حاملة الطائرات فورد “ستبحر عائدة إلى الوطن في الأيام المقبلة”.

وأوضح أن الأوامر صدرت لحاملة الطائرات بـ”التوجه إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي ووضعنا الدفاعي”، والذي تقرر بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف: “ستعود حاملة الطائرات إلى مينائها الرئيس كما هو مقرر للتحضير لعمليات انتشار مستقبلية”.

وتابع الأسطول السادس: “تقوم وزارة الدفاع باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط”.

وذكر في بيانه: “نتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل وزارة الدفاع العمل على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة”.

Immediately following HAMAS’s brutal attack on Israel, the @Warship_78 Carrier Strike Group was ordered to the eastern Mediterranean to contribute to our regional deterrence and defense posture.

U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet