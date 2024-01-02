البحرية الأمريكية تعلن مغادرة حاملة الطائرات “فورد” المتوسط خلال أيام بعد أشهر من التمركز لحماية إسرائيل- (تدوينة)

واشنطن: أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الأسطول الأمريكي السادس، وهو القيادة البحرية المتمركزة في أوروبا والمسؤولة عن السفن التي تبحر في البحر المتوسط، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن حاملة الطائرات فورد “ستبحر عائدة إلى الوطن في الأيام المقبلة”.
وأوضح أن الأوامر صدرت لحاملة الطائرات بـ”التوجه إلى شرق البحر المتوسط للمساهمة في الردع الإقليمي ووضعنا الدفاعي”، والذي تقرر بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ستعود حاملة الطائرات إلى مينائها الرئيس كما هو مقرر للتحضير لعمليات انتشار مستقبلية”.
وتابع الأسطول السادس: “تقوم وزارة الدفاع باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط”.
وذكر في بيانه: “نتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستواصل وزارة الدفاع العمل على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية من تصعيد هذه الأزمة خارج غزة”.
Immediately following HAMAS’s brutal attack on Israel, the @Warship_78 Carrier Strike Group was ordered to the eastern Mediterranean to contribute to our regional deterrence and defense posture.
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— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 1, 2024
ووفق المصدر نفسه، سيتم استبدال فورد والسفن الحربية المرافقة لها بالسفن التي كانت في البحر الأحمر، والتي تعبر باتجاه شرق المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت الولايات المتحدة أرسلت “فورد” إلى شرق المتوسط لتكون على مسافة قريبة من إسرائيل، وذلك في اليوم التالي لهجمات حركة “حماس” في 7 أكتوبر.
وبقيت “فورد” في المنطقة، بينما أبحرت السفن الحربية المرافقة لها إلى البحر الأحمر، حيث اعترضت مرارا صواريخ باليستية وهجمات بطائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن “التي لها ارتباط بإسرائيل”، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر.
(الأناضول)
إلى غير رجعة بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم للفلسطينيين من غدر أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترعى عصابة الشر في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود 🇵🇸✌️🐒🚀
هذه البارحه ليس لها داعي بان تبقي بالبحر المتوسط لتحمي الكيان الغاصب وامريكيا تتحمل تكاليف باهظه يوميا بعد ان تاكدت الحكومه الامريكيه بان هناك العديد من الدول العربيه من يقوم بنفس المهمه على أكمل وجه
أحسنت العبير والتحليل
لم يعد شيء قادر على حمايتكم أنتم و مجرموا الحرب الصهاينة بعدما إقرفتموه في غزة …. إنتهت ” القضية الصهيونية ” بفضل جزار غزة و أمريكا ….
الصهاينة يغرقون في رمال غزة ولن تنفعهم نجدة أمريكا وأذنابها .. عودة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” إلى قاعدتها في الولايات المتحدة ، ربما نتيحة حتمية لخوف القيادة العسكرية الصهيو – أمريكية من أن تتعرض لهجمات غير متوقعة ، أو أن الأمريكيين يأسوا من إستمرار الكيان في حربه على غزة ، وهم يلملمون اغراضهم لمغادرتها بعد أن تلقوا جرعات كبير من الخسائر على أيدي أبطال المقاومة . واستقبلوا قوافل من النعوش التي تغادر غزة إلى مقابر عاصمة الكيان وأكنافها .
كانت أمريكا تخاف من وقوع هجوم على إسرائيل من أجل إنقاذ غزة.
و بعد أن تأكدت أمريكا بأن الأنظمة العربية و الإسلامية تطلق فقط شعارات وتنديدات على إسرائيل و تخاف هذه
الأنظمة من أن تحارب إسرائيل.
يعني أن إسرائيل يمكنها أن تقتل المزيد من الفلسطنيين دون الخوف من الشعارات.