البحرية الأمريكية تواجه أعنف معركة منذ الحرب العالمية الثانية ضد جماعة الحوثي

واشنطن- “القدس العربي”: استعدت البحرية الأمريكية لعقود من الزمن لمحاربة الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا والصين لاحقاً، في الممرات المائية في العالم. ولكن بدلا من أن تواجه قوة عالمية، تجد البحرية نفسها تخوض معركة مع جماعة متمردة غامضة متحالفة مع إيران، ومقرها في اليمن.

البحرية الأمريكية على وشك استقبال هجمات حوثية لا تستطيع إيقافها في كل مرة

وتحولت الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي، والتي طغت عليها الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أعنف معركة بحرية تواجهها البحرية منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة ” أسوشيتد برس”.

وبحسب ما ورد، تعتقد الولايات المتحدة أن القتال يضع مهمة البحرية “في إبقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة” في مواجهة مجموعة نمت ترسانتها السابقة من البنادق الهجومية والشاحنات الصغيرة لتصبح إمدادات لا تنضب على ما يبدو من الطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة الأخرى.

وشهدت الهجمات شبه اليومية التي يشنها الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف أكثر من 50 سفينة بشكل واضح، في حين انخفض حجم الشحن في ممر البحر الأحمر الحيوي الذي يؤدي إلى قناة السويس وإلى البحر الأبيض المتوسط.

ويقول الحوثيون إن الهجمات تهدف إلى وقف الحرب في غزة ودعم الفلسطينيين.

خبراء: الحوثيون سيصبحون قوة أكثر قدرة وكفاءة وخبرة

وتشير جميع الدلائل إلى أن الحرب الدامية ستشتد – مما يعرض البحارة الأمريكيين والحلفاء والسفن التجارية لخطر أكبر، وفقاً لوكالة ” أسوشيتد برس”.

وقال القائد إريك بلومبرغ من “يو إس إس لابون”: “لا أعتقد أن الناس يفهمون حقا مدى خطورة ما نقوم به وكيف أن السفن لا تزال تحت التهديد”.

ويمكن رؤية وتيرة الحريق على المدمرة من فئة Arleigh Burke ، حيث تم حرق الطلاء حول فتحات كبسولات الصواريخ في عمليات الإطلاق المتكررة.

وفي بعض الأحيان، يكون أمام بحارة المدمرة ثوان قليلة للتأكد من الصواريخ القادمة والتشاور مع السفن الأخرى، وفتح النار على وابل من الصواريخ القادمة التي يمكن أن تقترب من سرعة الصوت أو تتجاوزها.

وبحسب ما ورد، شهدت إحدى جولات إطلاق النار في 9 كانون الثاني/يناير قيام طائرات لابون وسفن أخرى وطائرات من طراز F/A-18 من حاملة الطائرات” يو إس إس دوايت أيزنهاور” بإسقاط 18 طائرة بدون طيار وصاروخين كروزيين مضادين للسفن وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون.

كل يوم تقريبا، يشن الحوثيون صواريخ أو طائرات بدون طيار أو أي نوع آخر من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب الضيق الذي يربط الممرات المائية ويفصل إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وقال بريان كلارك ، وهو غواص سابق في البحرية وباحث في معهد هدسون” بلا شك، هذا هو القتال الأكثر استدامة الذي شهدته البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية”.” “نحن نوعا ما على وشك أن يتمكن الحوثيون من شن أنواع الهجمات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إيقافها في كل مرة ، وبعد ذلك سنبدأ في رؤية أضرار جسيمة. … إذا تركتها تتفاقم، فإن الحوثيين سيصبحون قوة أكثر قدرة وكفاءة وخبرة”.

وبالنسبة للولايات المتحدة، لا يزال القتال البحري في الشرق الأوسط محفوفا بالمخاطر، وهو أمر تعرفه البحرية جيدا، ففي عام 1987 ، أطلقت طائرة مقاتلة عراقية صواريخ أصابت “يو إس إس ستارك” ، وهي فرقاطة تقوم بدورية في الخليج العربي خلال الحرب الإيرانية العراقية ، مما أسفر عن مقتل 37 بحارا، وكادت السفينة تغرق.

وهناك أيضا المدمرة الأمريكية كول، التي استهدفها انتحاريون من تنظيم القاعدة في عام 2000 خلال توقف للتزود بالوقود في مدينة عدن الساحلية اليمنية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا كانوا على متنها. وشاهد صحافيون المدمرة كول تقوم بدوريات في البحر الأحمر مع لابون يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي شن فيه الحوثيون هجوما بقارب بدون طيار على سفينة تجارية هناك أدى إلى تعطيل السفينة.

وقال الأدميرال مارك ميغيز قائد البحرية في المجموعة الثانية من حاملة الطائرات الضاربة التي تضم أيزنهاور والسفن الداعمة إن البحرية أخرجت طائرة بدون طيار تحمل قنابل تحت الماء أطلقها الحوثيون أيضا خلال الحملة.

حرب متوقفة

ويعترف الضباط ببعض التذمر بين طاقمهم، ويتساءلون لماذا لا تضرب البحرية بقوة أكبر ضد الحوثيين.

هناك عدة أسباب محتملة. تحاول الولايات المتحدة بشكل غير مباشر خفض التوترات مع إيران ، خاصة بعد أن شنت طهران هجوما ضخما بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل وتخصب اليورانيوم الآن أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صنع الأسلحة.

يعترف ضباط البحرية ببعض التذمر بين طاقمهم، ويتساءلون لماذا لا تضرب البحرية بقوة أكبر ضد الحوثيين؟

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن القتال المباشر مع الولايات المتحدة هو أمر يريده قادة جماعة الحوثي على الأرجح، وقالت ” كان شعارهم منذ فترة طويلة “الله أكبر. الموت لأمريكا ؛ الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام”.

وبينما تقوم الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون بدوريات في الممرات المائية، ظلت المملكة العربية السعودية هادئة إلى حد كبير، سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين.

وتشير التقارير إلى أن بعض دول الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة عدم شن هجمات على الحوثيين من أراضيها ، مما يجعل وجود أيزنهاور أكثر أهمية. وقد تم تمديد نشر حاملة الطائرات ، في حين أن طاقمها لم يكن لديه سوى زيارة واحدة في الميناء منذ نشرها بعد أسبوع من 7 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، تستمر هجمات الحوثيين في تثبيط الشحن عبر المنطقة. وانخفضت إيرادات مصر من قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لاقتصادها المتعثر، إلى النصف منذ بدء الهجمات. رأى صحفيو وكالة أسوشيتد برس سفينة تجارية واحدة تتحرك عبر الممر المائي الذي كان مزدحما في يوم من الأيام.