البحرية الإسرائيلية: اعتراض هدف جوي في سماء إيلات

تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن قواته البحرية اعترضت هدفًا جويًا “مشبوهًا” في سماء مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوب البلاد.

وقال الجيش بيان بحسابه على منصة “إكس”: “متابعة للإنذارات في منطقة ايلات عن تسلل طائرة مسيرة معادية فالحديث يدور عن رصد قوات سلاح البحرية هدفًا جويًا مشبوهًا تسلل إلى المجال الجوي الاسرائيلي وتمكنت من اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي “القبة البحرية” خلال الحرب الحالية.

و”القبة الواقية”، أو “القبة البحرية” هي نظام دفاع جوي بحري لاعتراض الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، مخصص لحماية البنية التحتية البحرية ومنصات الغاز وغيرها من الأصول البحرية، وفق المصدر ذاته.

وكانت صفارات الإنذار دوت الليلة في إيلات والمناطق المجاورة لها، بسبب تسلل طائرة مسيرة، وفق ذات المصدر.

(الأناضول)