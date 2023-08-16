البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين قبالة سواحل غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع

غزة – “القدس العربي”:

في حادثة تكررت للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع، اعتقلت البحرية الإسرائيلية اثنين من الصيادين الفلسطينيين خلال عملهما قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال صيادون إن زوارق حربية إسرائيلية، هاجمت مراكب صيد خلال إبحارها أمام سواحل مدينة غزة، وأطلقت صوبها الرصاص، قبل أن تقوم باعتقال اثنين من الصيادين والاستيلاء على مركبهما.

وأفاد نقيب الصيادين نزار عياش بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصياديْن وسام السلطان وغيث أبو عون أثناء ممارسة عملهما في المسافة المسموح لهما الصيد فيها، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وقامت تلك القوات البحرية بمحاصرة مركب الصيادين المعتقلين في منطقة السودانية شمال مدينة غزة، قبل أن تعتقلهما، وتقتادهما وقاربهما، إلى ميناء مدينة اسدود.