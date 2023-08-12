البحرية الإسرائيلية تعتقل صياديَن فلسطينيين اثنين قبالة سواحل غزة

غزة: أفادت نقابة الصيادِين الفلسطينيين، السبت، أن قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية اعتقلت صيادين اثنين، خلال عملهما قبالة ساحل شمالي قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان: “قامت زوارق الاحتلال البحرية صباح اليوم السبت، بملاحقة الصيادين شمالي غزة بمنطقة غرب بيت لاهيا واعتقلت اثنين منهم على حسكة مجداف والصيادين”.

وأضافت أن الصياديَن المعتقليَن هما “أورنس شريف السلطان، ومحمد رافي السلطان”.

ودعت النقابة “للإفراج الفوري عن المعتقلين”.

وحتى الساعة 7:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد.

وهناك مناطق قبالة سواحل قطاع غزة مسموح الصيد فيها على بعد 15 ميلا، وأخرى 12، وهناك مناطق لا يسمح فيها بأكثر من 6 أميال (وهي المنطقة التي اعتقل فيها الصيادين الاثنين) وفق النقابة.

(الأناضول)