البحرية الإيرانية تطلق أول تدريبات عسكرية لها منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل

طهران: ذكر التلفزيون الإيراني الحكومي، اليوم الخميس، أن إيران أطلقت أول تدريبات عسكرية لها منذ انتهاء حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، حيث أطلقت سفن البحرية صواريخ على أهداف في البحر في خليج عمان والمحيط الهندي.

ورغم أن مثل هذه التدريبات تعتبر روتينية في الجمهورية الإسلامية، فإن تدريبات “الاقتدار المستدام” تأتي في الوقت الذي تحاول فيه السلطات في إيران إظهار القوة في أعقاب حرب شهدت تدمير إسرائيل لأنظمة الدفاع الجوي وقصف منشآت نووية ومواقع أخرى.

وذكر تقرير التلفزيون الحكومي أن السفن البحرية ستطلق صواريخ كروز على أهداف وتستخدم طائرات مسيرة فوق المياه المفتوحة. ولم يبث التلفزيون أي لقطات من التدريبات على الفور.

ويبدو أن البحرية الإيرانية، التي يقدر قوامها بنحو 18 ألف فرد، تجنبت أي هجوم كبير خلال حرب يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ نهاية الحرب، أكدت إيران بشكل متزايد على استعدادها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي في المستقبل.

وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أمس الأربعاء، إن البلاد زودت قواتها بصواريخ جديدة.

وأضاف نصير زاده: “قواتنا مستعدة لاستخدام هذه الصواريخ الجديدة بفعالية، ردا على أي مغامرة محتملة من قبل العدو”.

في الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، أن “أعداء الجمهورية الإسلامية باتوا يدركون أن أي مغامرة أو خطأ في الحسابات بالمنطقة سيواجه برد حازم وصفعة قوية من القوات المسلحة الإيرانية”.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في بيان لها، أنه “منذ انتصار الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه التابع للخارج، وانتهاء هيمنة المستشارين العسكريين الأمريكيين على شؤون القوات المسلحة، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والازدهار في الصناعات الدفاعية”.

وقالت: “بالرغم من أربعة عقود من الحظر الشامل والظالم، تمكنت الصناعة الدفاعية بجهود الخبراء والمتخصصين المخلصين من التحول إلى أحد مظاهر التقدم والقوة، محققة إنجازات لافتة في هذا المجال”، مضيفة أن “الإنجازات المتحققة في مجالات الصواريخ، التسليح، الفضاء، وتصميم وإنتاج مختلف المنظومات العسكرية وفق أحدث المعايير العالمية، نقلت البلاد من ذروة الاعتماد على الخارج إلى قمة الاكتفاء الذاتي والاقتدار، وجعلت الجمهورية الإسلامية محورا رئيسيا للقوة والردع في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن “الشعب الإيراني، بفضل وحدته ووعيه، لمس نتائج هذه القوة والاقتدار خلال الحرب المفروضة الأخيرة التي استمرت 12 يوما، فيما أولت وسائل الإعلام العالمية اهتماما متكررا بما وصفته بالقوة الصاروخية المدهشة لإيران. وقد تأكد للأعداء أن أي مغامرة جديدة ستجابه برد شديد من القوات المسلحة الإيرانية”.

