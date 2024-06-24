البحرية البريطانية: انفجار قرب سفينة جنوب شرق اليمن 

اليمن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، عن وقوع انفجار قرب سفينة جنوب شرق ميناء “نشطون” في محافظة المهرة شرق اليمن.

الهيئة قالت عبر منصة “إكس”: “تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 246 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون (في بحر العرب) بمحافظة المهرة شرق اليمن”.

وأوضحت أن “ربان سفينة تجارية (لم تذكر اسمها أو العلم الذي ترفعه والجهة المالكة لها) أبلغ عن وقوع انفجار قرب السفينة، لكن طاقهما بأمان”.

وأضافت الهيئة أنه يتم التحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور من المنطقة.

وتقع المهرة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهي آخر محافظة يمنية من جهة الشرق ومحاذية لسلطنة عمان، ولم تنخرط في حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بهذه الحوادث إلى هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية على سفن شحن تقول إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

ومساء الأحد، أعلن الحوثيون في بيان، استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بصواريخ وزورق مسيّر، لـ”انتهاكهما حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل”.

(الأناضول)