البحرية المغربية توقف قاربا يحمل 57 مهاجرا غير نظامي

الرباط: أوقفت البحرية المغربية، الأحد، 57 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بساحل مدينة الداخلة جنوبي البلاد.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، بأن “فرقاطة تابعة للبحرية الملكية اعترضت، الأحد، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي ساحل مدينة الداخلة، قاربا يقل على متنه 57 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 4 نساء في حالة تعب شديد”.

وأوضح البيان أن “القارب المعني كان يعتزم التوجّه نحو جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية)”.

وأضاف: “الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية على متن الفرقاطة قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل”.

والسبت، أوقفت البحرية المغربية، 56 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، على بعد حوالي 67 كلم جنوب مدينة بوجدور (جنوب).

وكان الأمن المغربي قد أعلن توقيف أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي، خلال العام الماضي، 85 بالمئة منهم من جنسيات أجنبية.

(الأناضول)