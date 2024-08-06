البحرينية وينفريد يافي تفوز بذهبية 3 آلاف متر موانع للسيدات في أولمبياد باريس

باريس: انتزعت العداءة البحرينية وينفريد يافي اليوم الثلاثاء الميدالية الذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت يافي بطلة العالم رقما أولمبيا جديدا بعد أن أنهت السباق في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية و76 جزء من الثانية، لتتفوق بفارق ست ثوان على الرقم الأولمبي القديم الذي تحقق في دورة .2008

أما الأوغندية بيرث تشيموتاي الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 فقد جاءت في المركز الثاني لتفوز بالميدالية الفضية وتحقق رقما وطنيا جديدا 34ر53ر8 دقائق.

وحققت الكينية فيث تشيرتشيتش أفضل رقم شخصي في مسيرتها 15ر55ر8 دقائق لتفوز بالميدالية البرونزية بعدما جاءت في المركز الثالث.

وحلت الفرنسية آليس فينو في المركز الرابع لتحقق رقما أوروبيا يبلغ 67ر58ر8 دقائق، أما البريطانية إليزابيث بيرد جاءت في المركز السابع لتحقق رقما وطنيا جديدا 35ر04ر9 دقائق.

(د ب أ)