البحريني محمد مرهون يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة خليجي 26

الكويت: استحوذ منتخب البحرين على جميع الجوائز الفردية بعد تتويجه بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 26 بالكويت، اليوم السبت.

توج الأحمر البحريني باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على عمان بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية.

وحصل محمد مرهون نجم منتخب البحرين على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء، وتسبب في الهدف الثاني الذي سجله محمد المسلمي قائد منتخب عمان بالخطأ في مرمى فريقه.

كما فاز مرهون بجائزتي أفضل لاعب في البطولة، وكذلك جائزة الهداف بعد تسجيله 3 أهداف متساويا مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان.

وحقق البحريني إبراهيم لطف الله أيضا جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وكان منتخب البحرين استهل مشواره بفوزين متتاليين أمام السعودية بنتيجة 3 / 2 ثم على العراق حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 2 / صفر قبل أن يخسر بنتيجة 1 / 2 أمام اليمن، ويهزم المنتخب الكويتي منظم البطولة بهدف في الدور قبل النهائي.

(د ب أ)