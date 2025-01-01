البحرين تتأهل لنهائي “خليجي 26” على حساب الكويت

إسطنبول: بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة “خليجي 26″، بفوزه الصعب على نظيره الكويتي، المضيف، بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب “جابر الأحمد” في نصف نهائي البطولة.

وفي سيناريو مكرر من نصف النهائي الأول بين عمان والسعودية، شهدت الدقيقة 51 ضربة قوية للأحمر البحريني بتلقي مهاجمه مهدي عبد الجبار البطاقة الحمراء للإنذار الثاني بعد التحام قوي مع حمد الحربي.

وبرغم النقص العددي، وفي الدقيقة 75، نجح محمد مرهون في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح البحرين بعدما تابع كرة أمام المرمى الشاغر بعد خروج خاطئ من الحارس الكويتي لتشتيت كرة من ركلة حرة.

بهذه النتيجة، ستلعب البحرين في النهائي على ملعب “جابر الأحمد” ضد عمان التي فازت في وقت سابق على السعودية (2-1).

ويتطلع منتخب البحرين إلى التتويج بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب نسخة 2021 بقطر، في حين تأمل عمان في الفوز بلقبها الثالث بعد نسختي 2009 بعمان، و2017 بالكويت، وتعويض خسارتها للقب في النسخة الماضية 2023 بالعراق.

(الأناضول)