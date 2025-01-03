 البحرين تحلم باللقب الثاني وعمان تتشبث بالرغبة في التعويض بنهائي خليجي 26

الكويت: يستضيف ملعب “جابر الأحمد” الدولي في الكويت يوم غد السبت، مباراة نهائي كأس الخليج العربي في نسخته رقم 26.

وتجمع المباراة النهائية بين منتخبي عمان والبحرين، حيث نجح الأول في الوصول إلى النهائي بفوزه على السعودية 1/2، فيما فاز منتخب البحرين على أصحاب الأرض، منتخب الكويت، بهدف نظيف كان كافيا للوصول إلى المشهد الختامي للبطولة.

ويسعى المنتخب العماني، إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج باللقب في عامي 2009 و2017.

ولن يكون اللقب الثالث فقط طموح المنتخب العماني، بل أيضا لتعويض الإخفاق في نهائي نسخة 2023، حيث خسر الفريق أمام أصحاب الأرض منتخب العراق، وكانت تلك الخسارة الثالثة للأحمر العماني في المباريات النهائية للبطولة، بعدما خسر في عام 2007 أمام المستضيف منتخب الإمارات، وفي نسخة عام 2004 على أرض قطر ومنتخبها.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بنسخة عام 2019 في قطر، كما أنه خسر نهائي البطولة أربع مرات من قبل.

وكانت أول خسارة للمنتخب البحريني في نهائي المسابقة في النسخة الأولى منها عام 1970 على أرضه وبين جماهيره أمام منتخب الكويت، ثم حصل على المركز الثاني في نسخة عام 1982 التي أقيمت في الإمارات بنظام الدوري، وحصل على المركز ذاته بنظام الدوري في نسخة 1992 في قطر، و2003 في الكويت.

وفاجأ منتخب البحرين الجميع في نسخة عام 2019 حينما حقق اللقب على حساب المنتخب السعودي في نهائي البطولة التي أقيمت في قطر بنتيجة 1/ صفر.

وكانت المفاجأة في ظل أداء متواضع قدمه الفريق في دور المجموعات، حيث تعادل مع عمان سلبا، وخسر من السعودية بثنائية نظيفة، لكنه حقق فوزا كبيرا على نظيره الكويتي 2/4، ليتأهل إلى قبل النهائي ويهزم العراق بضربات الترجيح، ثم فاز في النهائي على السعودية.

لكن مشوار المنتخب البحريني في النسخة رقم 26، جاء مغايرا لسيناريو الفوز بنسخة 2019، حيث حقق الفريق الفوز على السعودية والعراق أولا ليضمن بطاقة العبور إلى قبل النهائي رغم الخسارة من اليمن في آخر مباراة بدور المجموعات.

وبفضل تألق علي مدن، أحد نجوم نسخة عام 2019، وصل الفريق إلى النهائي، وقد سجل هدفين في شباك العراق، هما حصيلته الشخصية في البطولة، لكنهما كانا كافيين للتأهل إى قبل النهائي، قبل التغلب على الكويت، والوصول إلى النهائي.

من جانبه، تعادل المنتخب العماني مع الإمارات والكويت بنتيجة 1/1، وفاز على قطر بهدفين مقابل هدف، ثم نجح في تأكيد أحقيته بالوصول إلى المراحل النهائية، بفوزه على المنتخب السعودي العريق بهدفين مقابل هدف.

ورغم الأداء الرائع للمنتخب البحريني، وتصدره الترشيحات للفوز بالمباراة واللقب، يظل سجله السلبي في المواجهات التاريخية مع عمان في بطولات كأس الخليج، عاملا إيجابيا في صالح المنافس.

وألتقى الفريقان في عشر مباريات سابقة، نجح المنتخب العماني في تحقيق الفوز في أربع مباريات منها، وفاز منتخب البحرين مرة واحدة، وساد التعادل في باقي المواجهات.

لكن المنتخب البحريني سيسعى إلى تجاهل الماضي والنظر إلى الحاضر، كونه صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة، بعدما سجل سبعة أهداف، وسيكون لديه فرصة تسجيل عدد أهداف أكثر من منتخب السعودية صاحب الصدارة برصيد تسعة أهداف، وهو الذي ودع المسابقة من قبل النهائي.

من جانبه، سجل منتخب عمان ستة أهداف في البطولة، أي بفارق هدف وحيد خلف منتخب البحرين، لذلك فإن المباراة النهائية التي سيشهدها ملعب “جابر الأحمد” ستكون مليئة بالتفاصيل المثيرة.

ويتسلح منتخب عمان بمهاجمه عصام الصبحي، هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف، في سعيه من أجل تحقيق الفوز باللقب للمرة الثالثة، ورفع معنويات الفريق قبل استئناف مشوار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

(د ب أ)