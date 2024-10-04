البحرين تخسر محاولة لوقف دعوى قضائية رفعها معارضان مقيمان في بريطانيا

لندن: قضت محكمة الاستئناف في لندن اليوم الجمعة بأن البحرين لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة أداة لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان يقيمان في بريطانيا قالا إن حكومة بلدهما البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرنامج للتجسس.

واتهم المعارضان سعيد الشهابي وموسى محمد البحرين بدس برنامج مراقبة وتجسس اسمه (فينسباي) على أجهزتهما في عام 2011 تقريبا مما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

ويسعى الرجلان المقيمان في بريطانيا للحصول على تعويضات عن ما لحق بهما من “ضرر نفسي”.

وتنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشهابي ومحمد. وكانت المحكمة العليا قد رفضت العام الماضي طلب المملكة استخدام الحصانة، كما رفضت الطعن على هذا الحكم اليوم الجمعة.

وكتب القاضي ستيفن ميلز في نص الحكم “دولة أجنبية تخترق جهاز كمبيوتر في بريطانيا يعني أنها تنتهك سيادة الأراضي البريطانية”.

وقال الشهابي في بيان إن الحكم “انتصار للحرية والعدالة وسيادة القانون”.

وقال محمد “هذا هو انتصارنا الثاني، ويرسل رسالة واضحة ليس فقط للنظام البحريني، ولكن لأي حكومة تتجسس على المعارضين على الأراضي البريطانية”.

وقال متحدث باسم حكومة البحرين في رسالة ردا على استفسارات رويترز “نؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها”.

وأضاف “الأمر لا يزال أمام المحاكم الإنكليزية، ولم يصدر بشأنه بعد قرار نهائي؛ لذا سيكون من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التصريحات في الوقت الحالي”.

(رويترز)