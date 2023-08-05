البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان حفاظا على سلامتهم

المنامة: قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم السبت إن المملكة طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب “النزاع المسلح”، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وكانت ألمانيا ودول في الخليج أصدرت تحذيرات جديدة من السفر إلى لبنان في أعقاب اندلاع أعمال عنف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وطمأن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم السبت، تلك الدول قائلا “الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع”.

وحدثت السعودية والكويت والبحرين وألمانيا وبريطانيا التحذيرات من السفر وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة في المخيم الواقع جنوب لبنان.

وقال ميقاتي في بيان “بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة بأن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة”.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

(وكالات)