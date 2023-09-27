البحرين تعلن وفاة جندي ثالث من قواتها متأثرا بجراحه في “هجوم حوثي”

إسطنبول: أعلنت البحرين، الأربعاء، وفاة عنصر من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، متأثرا بجراحه جراء “هجوم حوثي” قبل يومين.

جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة العامة لـ”قوة دفاع البحرين”، عبر حسابها الموثق بمنصة إنستغرام، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكر البيان: “تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول آدم سالم نصيب، حيث استشهد اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى يوم الإثنين الماضي”.

وقال إن ذلك كان “خلال تأدية واجبه ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها”.

ومساء الإثنين، أعلنت المنامة مقتل اثنين من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، جراء “هجوم حوثي”، وسط إدانات عربية وصمت حوثي ومطالبة بحرينية بتسليم المسؤولين عن مهاجمة قواتها بالحد الجنوبي السعودي.

وجاء الهجوم تزامنا مع جهود سعودية لإحلال السلام في اليمن، حيث غادر وفد “الحوثي” العاصمة الرياض في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.

(الأناضول)