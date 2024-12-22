البحرين تفوز على السعودية في “خليجي 26”- (فيديو)

الكويت: استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة “خليجي 26” بالكويت، بتحقيق فوز ثمين على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب “جابر الأحمد”، في الجولة الأولى بالبطولة لحساب المجموعة الثانية.

انتهى الشوط الأول بتقدم “الأحمر” البحريني بهدفين دون رد، عبر مهدي عبد الجبار ومهدي حميدان في الدقيقتين 19، و38، حيث كان هو الفريق الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء “الأخضر” السعودي، لينجح مصعب الجوير في تقليص الفارق في الدقيقة 73، لكن البحرين ردت سريعا بهدف ثالث لمحمد مرهون بعدها بثلاثة دقائق.

وعاد صالح الشهري لتقليص الفارق مجددا للمنتخب السعودي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة في نتيجة اللقاء.

هدف البحرين الثاني على السعوديةpic.twitter.com/PUzQ9UmzoU — أخبار خليجي26 🇰🇼 (@Kooora_2day) December 22, 2024

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره اليمني، على ملعب “جابر المبارك” بهدف دون رد، سجله أيمن حسين في الدقيقة 64، في المباراة الأولى بالمجموعة.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، الوصيف، في حين تأتي السعودية واليمن في المركز الثالث والرابع على التوالي دون أي نقاط.

(الأناضول)