البحر يلفظ 15 جثة على سواحل تونس الشرقية

تونس: انتشل خفر السواحل التونسيون نهاية الأسبوع 15 جثة لفظها البحر على شواطئ محافظة المهدية في شرق تونس التي تشهد عمليات هجرة غير نظامية كثيرة، على ما أفاد متحدث قضائي، الإثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم محكمة المهدية والمنستير، فريد بن جحا: “تم انتشال الجثث السبت والأحد وأُخذت عينات منها للتعرف عليها لأنها كانت متآكلة”.

وتم فتح بحث قضائي لتحديد جنسيات أصحاب الجثث “لأنه لا يمكن التعرف عليها نظرا لكونها متآكلة جدا ومجهولة المعالم”، وفقا لبن جحا.

تعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

لقي 12 مهاجرا تونسيا حتفهم في 30 أيلول/ سبتمبر وأنقذ 29 آخرون إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس.

وتبعد أقرب السواحل الإيطالية حوالي 150 كيلومترا عن سواحل تونس.

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر خلال العام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ومنذ مطلع العام حتى منتصف أيار/ مايو، غرق 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه “اعترض أو أنقذ” 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22,5% على أساس سنوي.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وخلال العشر سنوات الماضية، لقي أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من ثلاثة آلاف العام الماضي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نهاية أيلول/ سبتمبر على منصة إكس، إن تونس “منعت منذ بداية العام خروج أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يريدون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية”.

وتبين احصاءات منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية أن 400 شخص على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا قبالة السواحل التونسية منذ كانون الثاني/ يناير وإلى حدود حزيران/ يونيو من العام الحالي.

