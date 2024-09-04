البدو الرحل في الجزائر يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

الجزائر: انطلقت عملية التصويت للبدو الرحل وأهالي المناطق النائية بولايات جنوب الجزائر في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السبت المقبل.

وتتم عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الـ 134 بـ 51 بلدية موزعة على 16 ولاية، على أن تستمر حتى يوم الاقتراع.

وسبقت عملية تصويت البدو الرحل، تصويت الجالية الجزائرية بالخارج الذي انطلقت أمس الأول الاثنين، حيث يقدر عددهم بنحو 900 ألف.

يذكر أن الجزائر دخلت منتصف ليل الثلاثاء في مرحلة الصمت الانتخابي في أعقاب ختام الحملة الانتخابية التي كانت انطلقت يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

وترشح للانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، يوسف اوشيش.

( د ب أ )