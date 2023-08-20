البديل الألماني الشعبوي يتوعد بمضاعفة أعداد مؤيديه وثلثي الألمان تريد حكومة جديدة

برلين- “القدس العربي”: تخوفا من إحراز نتائج هزيلة في الانتخابات المقبلة وبسبب تقدم حزب البديل الألماني الشعبوي صرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض في ألمانيا حاليا، بأنه يتعين على الأوساط السياسية منح النمو الاقتصادي بألمانيا الأولوية القصوى.

وقال ينس شبان لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: “إننا بحاجة لتحول على مستوى السياسة الاقتصادية. يجب أن تكون الأولوية للنمو. ويجب أن يتراجع أي شيء آخر”.

وتابع السياسي الألماني البارز: “ضريبة الكهرباء يجب أن تنخفض على الفور، وأكد أنه من خلال النمو فقط سيمكن لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بوصفها بلد يرتفع فيها أعداد المسنين، ضمان الرخاء وتمويل المعاشات والرعاية، وقال: “كما يتعين علينا أيضا الحد من البيروقراطية بشكل جدي”.

وأشار شبان إلى أن المشكلة الكبيرة لأي شخص عامل حاليا هي العبء الكبير من الضرائب والرسوم، وقال: “اشتراكات التأمين الصحي وتأمين الرعاية ترتفع، المعاشات تصير أكثر تكلفة دائما، والبطالة تزداد”، ودعا لتخفيف عبء الضرائب والرسوم عن المواطنين.

وأوضح شبان أن إدماج الأشخاص الذين يعانون من صدمة من الحرب والعنف في المجتمع وفي سوق العمل بحاجة لوقت وكثير من الموارد، وقال: “لن ينجح ذلك إلا إذا تراجع عدد طالبي اللجوء الإضافي بشكل قوي للغاية”. وأضاف أن ألمانيا بحاجة لـ”هجرة كفاءات بشكل هادف للعمل”، ودعا لاستقبال عدد يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا وتوزيعهم عليها.

يذكر أن عدد الترحيلات من ألمانيا ارتفع مؤخرا، حيث تم ترحيل 7861 شخصا خلال النصف الأول من هذا العام، ويزيد ذلك بنسبة 27% تقريبا على العدد الذي تم ترحيله خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من حزب اليسار كانت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية ذكرت أنباء عنه.

وطالب السياسي الألماني في الحزب المسيحي الديمقراطي من حزبه مزيدا من التكاتف في إطار الاستعداد لانتخابات البرلمان الألماني “بوندستاغ” في عام 2025.

يشار إلى أن تأييد الألمان للاتحاد المسيحي في استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا يتراوح بين 26 و27%. ووصف 25% فقط ممن شملهم استطلاع أجراه معهد “يوجوف” بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش مرتس بأنه مناسب كمرشح للمستشارية، وفي المقابل قال 56% إنه غير مناسب.

وخلال مؤتمر إقليمي للحزب اليميني الشعبوي، البديل لأجل ألمانيا، في ولاية سكسونيا السفلى، قال رئيس الحزب تينو شروبالا في مدينة تسيله، السبت (19 أغسطس/ آب 2023)، إن “(زعيم الحزب المسيحي) فريدريش ميرتس كان يريد تقليص نسبة تأييدنا إلى النصف لكننا تضاعفنا بدلا من ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا توضح أن حزب البديل يحظى بتأييد ما يتراوح بين 19 و21% من الناخبين الألمان، ما يجعله يحتل المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا بعد الحزب المسيحي ومتقدما على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

وكان حزب البديل فاز بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية في أواخر حزيران/ يونيو، وذلك عندما تمكن روبرت زيسلمان السياسي المنتمي لحزب البديل من حسم انتخابات الإعادة على منصب رئيس دائرة زونيبرغ جنوب ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، قبل وقت قصير من فوز البديل لأول مرة أيضا بمنصب عمدة مدينة في ألمانيا. حدث ذلك عندما تمكن نائب الحزب هنيس لوت من الفوز بهذا المنصب في جولة الإعادة التي جرت أوائل تموز/ يوليو في انتخابات مدينة راغون-يسنيتس في ولاية سكسونيا-آنهالت شرقي ألمانيا.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو ثلثي المواطنين الألمان يرغبون في حكومة جديدة لبلادهم وذلك في أعقاب الخلاف الجديد الذي دب داخل الائتلاف الحاكم مؤخرا حول تخفيف الأعباء الضريبية للشركات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “إينزا” لأبحاث الرأي لصالح صحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة الأحد أن 64% قالوا إن تغيير الحكومة سيكون أمرا جيدا.

في المقابل، أعرب أقل من ربع المواطنين الألمان (22%) عن تأييدهم لاستمرار الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس.

ورصدت نتائج الاستطلاع بالدرجة الأولى تراجع حالة الرضا عن شولتس وحزبه الاشتراكي الديمقراطي، حيث أبدى 70% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء المستشار وذلك بتراجع بمقدار عشر نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري قبل أربعة أسابيع.