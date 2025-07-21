البديل لألمانيا… لماذا لن ينجح مسعى المنع القانوني؟

داخليا، تتحرك السياسة الألمانية على إيقاع الصعود المستمر لليمين المتطرف الذي يمثله حزب البديل لألمانيا.

فمن جهة، يستفيد اليمينيون من عدم استقرار الأداء الحكومي لائتلاف الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي ومن عدم رضاء قطاعات شعبية واسعة عن تأخر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية التي وعد المستشار فريدريش ميرتس بتنفيذها، ومن جهة أخرى تتواصل الضغوط الشعبوية التي يصدرها اليمين المتطرف فيما خص قضايا الأجانب واللاجئين ويجني من خلالها الكثير من التأييد العام.

وبينما يتحدث ساسة حزب البديل لألمانيا عن قرب وصولهم إلى السلطة وتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية القادمة (اعتيادية كانت أو استثنائية حال انهيار الائتلاف الحكومي الحالي) يحاول شركاء الحكم من المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين تجاوز منافسة السياسة وصندوق الانتخابات بالبحث في فرص المنع القانوني لحزب البديل لألمانيا من خلال إجراءات قانونية ترفع أمام المحكمة الدستورية الاتحادية استنادا إلى تورط بعض عناصر الحزب في العنف وفي تخريب القواعد الديمقراطية للحياة السياسية. غير أن فرص نجاح مثل هذه المحاولات تظل محدودة للغاية نظرا لعدم تورط البديل لألمانيا بالكامل في عنف أو أنشطة هدامة. والأهم من ذلك هو أن ظاهرة صعود اليمين المتطرف هي أمر سياسي لا يمكن مواجهته بأدوات القانون فقط.

خلال العقدين الماضيين، خسرت السياسة كثيرا في الغرب الأمريكي والأوروبي. ففي عالم محاط بالمخاطر البيئية والأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية، يظل المجال السياسي هو المجال الوحيد الذي لا يملك الاعتراف بالعجز عن التعامل مع الأوضاع الراهنة، بينما يجهر المواطنون وتجهر المصالح الخاصة بالعجز وصعوبة التأقلم. خلال العقدين الماضيين، اضطرت النخب السياسية التقليدية في الغرب، نخب اليمين واليسار، وفي سبيل الحفاظ على دورها كمصدر القانون والأمن والرخاء والنظام إلى تقديم وعود متتالية تعلم هي مسبقا أنها لن تتحقق. والنتيجة هي التراجع المستمر للنخب التقليدية عن مواقعها في الخريطة المجتمعية. بين خطاب رسمي جماد لا يتطور وبين ما أصبح يطلق عليه وباء الحركة البطيئة لليمين واليسار، تبدو نخب اليمين واليسار الأكثر ذعراً وخوفاً من ديناميات العصر. وفي أقصى اليمين وأقصى اليسار، تطفو حركات سياسية متطرفة وعنصرية وشعبوية توظف خوف الناس للحصول على نجاحات انتخابية ولا تمانع في استخدام العنف اللفظي والمادي لتحدي سلطة القانون والمبادئ الديمقراطية. هذا هو جوهر حال الغرب الأمريكي والأوروبي اليوم، وبه الدليل الصريح على حيرة وشقاء السياسة في مواجهة التغيرات الراهنة.

خلال العقدين الماضيين، رتبت بيئة المخاطر والأزمات وظواهر العنف والتطرف المحيطة بالمجتمعات الغربية صعود حركات وأحزاب اليمين الشعبوي والسياسيين المنتمين إليها في الولايات المتحدة وأوروبا. تشترك أحزاب اليمين المتطرف في إطلاقها للاتهامات بالجمود والفساد والابتعاد عن الناخبين في اتجاه أحزاب اليمين واليسار التقليدية. ويعبر اليمينيون المتطرفون هنا، وكما تدلل استطلاعات الرأي العام في الغرب، عن انطباعات سائدة بين قطاعات شعبية واسعة لم تعد تتحمل إن جمود برامج القواعد التقليدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي وأحزاب يمين ويسار الوسط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا ورفضهم للتغيير أو فضائح الفساد المتكررة التي ضربت النخب السياسية التقليدية في بلدان كإيطاليا وإسبانيا واليونان.

يستخدم اليمين المتطرف خوف فئات شعبية واسعة لاجتذاب التأييد لبرامج سياسية تدعو إلى إغلاق أبواب بلادهم في وجه الأجانب واللاجئين

يوظف اليمين المتطرف اتهاماته للأحزاب التقليدية لكي يجتذب تأييد ناخبين بين الطبقات العاملة والفئات محدودة الدخل والتعليم من البيض الذين سأموا رؤية ذات الوجوه في مقاعد الحكم والمعارضة وصاروا يبحثون عن وجوه جديدة تتحدث مثلهم وتستخدم مفرداتهم عند المطالبة بإيقاف تدفق الأجانب واللاجئين أو الحد من تدخل الحكومات في السياسات الاقتصادية والمالية وسياسات العمل. يكتسب اليمينيون المتطرفون طابعهم الشعبوي من خلال انتقاداتهم المستمرة، بل وعدائهم الصريح، للنخب ويبدون بمظهر السياسيين والبرلمانيين القريبين من هموم ومطالب العمال ومحدودي الدخل من «السكان الأصليين».

تتشابه أحزاب اليمين المتطرف في تبنيها لخطاب سياسي يوظف المقولات القومية لصياغة رفض صريح لوجود الأجانب واللاجئين من غير البيض. العنصريون الأمريكيون، الوطنيون الإيطاليون، القوميون الألمان، الديمقراطيون السويديون، الجبهة الوطنية الفرنسية؛ بمسميات كهذه يتقرب اليمين المتطرف من المشاعر الوطنية للبيض الخائفين على ضياع «الهوية الأصلية» للمجتمعات الغربية. ويستخدم اليمين المتطرف خوف فئات شعبية واسعة لاجتذاب التأييد لبرامج سياسية تدعو إلى إغلاق أبواب بلادهم في وجه الأجانب واللاجئين. بإغلاق أبواب الغرب في وجه الأجانب واللاجئين وبإغلاق أبواب مجتمعاته على قومياتها البيضاء الأصلية، يسجل اليمين المتطرف خروجه على توافق الأحزاب التقليدية في اليمين واليسار الرافض لعزل الغرب عن العالم. وتظهر استطلاعات الرأي العام وكذلك دراسات تفضيلات الناخبين وسلوكهم التصويتي في الولايات المتحدة وأوروبا أن القواعد الناخبة لليمين المتطرف في الغرب لم تعد ترى لا السياسة ولا المؤسسات الديمقراطية كمجال للصراع السلمي بين اليمين واليسار حول قضايا مثل النظم الضريبية وسياسات العمل والأجور وإعانات البطالة والعجز والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية. جل ما يراه ناخبو اليمين المتطرف في السياسة هو صراع ثقافي بين دعاة فتح أبواب الغرب للأجانب واللاجئين وبين المطالبين بإغلاق الأبواب. وللصراع الثقافي مستويات أخرى؛ صراع بين دعاة تبني قيم عصرية تحض على الحرية والمساواة وقبول الآخر وبين الباحثين عن إنقاذ ما يرونه الهوية الأصلية للبيض والمتمسكين بفهم تقليدي للقيم الدينية المسيحية، صراع بين دعاة الانصهار في مجتمعات غربية تذوب بها القوميات واللغات ويتضامن بها الأغنياء مع الفقراء وبين القوميين المدافعين عن المشاعر الوطنية والمطالبين بالحفاظ على النقاء العرقي للبيض في الغرب.

تفسر حقيقة أن ناخبي اليمين المتطرف يرون السياسة كمجال لصراع ثقافي يؤيدون به من يرفع لافتات إغلاق الأبواب والدفاع عن النقاء العرقي والهوية الأصلية للمجتمعات الغربية، تفسر هذه الحقيقة محدودية اهتمام ناخبي اليمين المتطرف بالبرامج السياسية للحركات والأحزاب التي تمثلهم كحركة ترامب داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية وكالجبهة الوطنية الفرنسية وحزب البديل لألمانيا وحزب ديمقراطيي السويد والأحزاب اليمينية في إيطاليا. فالتورط في الصراع الثقافي لا يستدعي صياغة برامج سياسات محددة بشأن الضرائب وسوق العمل والرعاية الاجتماعية، ولا يستلزم التميز في الأطروحات الانتخابية عن المقولات البسيطة التي يتداولها الناس حول وجود الأجانب واللاجئين. المطلوب فقط هو رفع اللافتات المناسبة والقرع المستمر لطبول جمود وفساد النخب التقليدية، والخوف من الغرباء على الهويات الأصلية والقيم التقليدية. بل ويزداد الأمر خطورة على المجتمعات الغربية، حين تتحرك بعض هوامش اليمين الشعبوي في اتجاه التطرف والعنف. خلال العقدين الماضيين، تزايدت جرائم مجموعات العنصريين وكارهي الأجانب في الولايات المتحدة وأوروبا. صار صعود اليمين المتطرف بشعارات عنصرية وشعبوية وبخطاب كراهية ضد الأجانب ومواقف رافضة للهجرة واللجوء يجمع كل مجتمعات الغرب، ولم يعد من قبيل المبالغة الدفع بتشابه موجه اليمين المتطرف الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مع موجة الفاشية التي اجتاحت الحواضر الغربية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ورتبت صراعات سياسية حادة وحروبا أهلية دامية وحربا عالمية شهدت غير المسبوق من الفظائع.

ذلك هو السياق المجتمعي والثقافي والسياسي لليمين المتطرف في الغرب الأمريكي والأوروبي المعاصر، وتلك هي مسبباته التي لن تزول قريبا وفي مواجهتها لا يصلح قط التعويل على المنع القانوني الذي لن يقدم لليمينيين المتطرفين غير مظلومية سيوظفونها للحصول على المزيد من الأصوات الانتخابية. ذلك هو درس النجاح الانتخابي الثاني لدونالد ترامب بعد سيل من المواجهات القضائية التي تعرض لها، وعلى الحكومة الألمانية الحالية الانتباه لمغزاه ومضمونه.

كاتب من مصر