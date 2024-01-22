البرادعي يعلق على تصريحات السيسي حول اتفاقية الدفاع العربي المشترك في قضية الصومال- (تغريدات)

“القدس العربي”: علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية الدفاع العربي المشترك عندما كان يحذر من “القفز على أي من أراضي” الصومال.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب محمد البرادعي: “ممتاز أن نتذكر اتفاقية الدفاع العربي المشترك.. لعل وعسى..”.

ممتاز ان نتذكر اتفاقية الدفاع العربي المشترك… لعل وعسى … — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 21, 2024

وأعاد البرادعي نشر تغريدة سابقة له عن اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والموقعة في يونيو عام 1950 التي جاء فيها: “لمن لا يعلم، طبقا للمادة الثالثة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والموقعة في يونيو عام 1950.. “تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف”.. تفرقنا ولم نلتزم بتعهداتنا فأصبح هذا حالنا”، بحسب موقع أر تي.

وعلق البرادعي على التغريدة السابقة بالقول: “عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي نستدعيها في أحسن الأحوال بطريقة انتقائية.. أهدرنا مفهوم الأمن القومي العربي فأصبحت الاتفاقية حبرا على ورق”.

عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي نستدعيها فى احسن الأحوال بطريقة انتقائية .

اهدرنا مفهوم الأمن القومي العربي فأصبحت الاتفاقية حبرا على ورق… https://t.co/HQfuqWdy3A — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 21, 2024

ويوم الأحد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مع نظيره الصومالي الذي يزور مصر حسن شيخ محمود إن مصر تجدد رفضها، لمحاولة إثيوبيا المساس بأرض الصومال.

وأضاف السيسي: “مصر لا تتدخل في شؤون الدول وتسعى للتعمير، وتحدثنا في موضوع الصومال وإثيوبيا”، مردفا: “كان لنا في مصر موقف، ببيان من وزارة الخارجية برفض المساس بوحدة أراضي الصومال ونجدد هذا التأكيد مرة أخرى”.

وأكمل الرئيس المصري: “التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شيء آخر.. رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، محدش يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي، عشان تستولى عليها، محدش هيوافق على كده”.

وحذر السيسي قائلا: “الصومال دولة عربية ولها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، مش بنهدد حد، ومش هنسمح لحد يهدد الصومال.. محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم”.

ويأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا أنها ستبحث الاعتراف باستقلال “صومالي لاند” مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند الذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بإقليم “صومالي لاند” دولة مستقلة.