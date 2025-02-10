البرادعي يقترح خطة للتصدي لتهجير الفلسطينيين: وفد يلتقي ترامب واجتماع عربي ومسيرات بالملايين

القاهرة ـ «القدس العربي»: اقترح نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، عدة خطوات للتصدي لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، فيما نظم اتحاد كتاب مصر، مؤتمرا بعنوان «لا للتهجير. لا لتصفية القضية الفلسطينية».

وكتب البرادعي على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنه في إطار الخطة الأمريكية الإسرائيلية الشرسة وغير المسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية أرضا وشعبا والتنمر والتهديد المستمر من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، هناك خطوات يمكننا القيام بها للتصدي لهذا العدوان الوجودي. وتضمن الخطوات التي اقترحها البرادعي، أن تقتصر المقابلة مع ترامب على وفد يمثل كافة الدول العربية والإسلامية، وأن لا تكون المقابلات مع كل مسؤول على حده.

وأضاف: يبلغ الوفد ترامب قرار كل الدول العربية والإسلامية بالرفض التام شكلا ومضمونا لأي محاولة للاستيلاء على غزة بالمخالفة الصارخة لأي قانون أو منطق.

وحسب اقتراحات البرادعي، يقدم الوفد لترامب خطة تفصيلية تقرها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة إعمار غزة وتوفير حياة كريمة لأهلها بقدر المستطاع داخل القطاع أثناء فترة التعمير وبحيث لا يضطرون إلى مغادرة أرضهم، بالإضافة إلى خطوات محددة للبدء في انهاء الاحتلال الذي دام أكثر من نصف قرن.

وتضمنت الاقتراحات، خروج مسيرات شعبية بالملايين في كل الدول العربية والإسلامية كما حدث في باقي أنحاء العالم تزامنا مع لقاء الوفد العربي الاسلامي مع ترامب لإعلان 2 مليار مسلم وعربي لرفضهم القاطع للمخطط الأمريكي الإسرائيلي.

وزاد: يستدعي هذا اجتماعا فوريا للدول العربية وليس اجتماعا طارئا وكذلك اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعا كل الفصائل الفلسطينية لتنحية خلافتها جانبا، وأن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني.

وختم البرادعي: هناك الكثير والكثير الذي يمكن أن نفعله للدفاع عن وجودنا وهويتنا إذا وجدت الإرادة وأخذنا زمام المبادرة وأعملنا العقل وخلصت النوايا. وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة «ملكية طويلة الأمد» في القطاع الفلسطيني.

اتحاد كتاب مصر ينظم مؤتمرا دعما للغزاويين… والرئيس اليمني الأسبق يحذر من يوم أسود آت على العرب

وأعلنت مصر والأردن رفضهما لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه. وأعلنت مصر استضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير/ شباط الجاري لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.

في إطار التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، نظم اتحاد كتاب مصر، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان «لا للتهجير. لا لتصفية القضية الفلسطينية». وفي كلمته خلال المؤتمر، قال الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، علاء عبد الهادي، إن المقاومة الفلسطينية أصبحت فكرة للإنسانية جمعاء، ورمز كل نبيل وطريق كلّ صادق، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ثوابت الضمير الثقافي العربي وفي مقدمتها الثابت الفلسطيني، ذلك لأن القضية الفلسطينية وبعيدا عن أي أيديولوجيات هي قضية إنسانية في جوهرها تعبر عن نضال شعب استُلبت أراضيه ومقدراته، ودنست مقدساته ومساجده وكناسُه اعتداء وتدميرا وقصفا، وقُتّلَت أطفالُه ونساؤه.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تثبت مجددا شراكتها الكاملة في كلّ الجرائم التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني المعلم والشعوب العربية، وتثبت الأحداث تورطها على نحو مباشر وسافر في قتل المدنيين الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا.

ولفت إلى أن الشعوب الحرة في العالم باتت موقنة أن الغطرسة الإسرائيلية الغاشمة لا تعدو أن تكون واجهة للمخطط الأمريكي الساعي إلى إعادة رسم شرق أوسط جديد وفق مطامعه الاستعمارية في المنطقة.

إعمار غزة

ودعا رئيس اتحاد الكتاب العرب، الاتحادات المسجلة في جامعة الدول العربية التي يزيد عددها عن 80 اتحادا ومنها اتحاد المقاولين العرب، واتحاد الأطباء العرب، واتحاد المهندسين العرب، واتحاد الصيادلة العرب، وغيرها لاجتماع عاجل، لافتا إلى أنه سيرسل دعوة رسمية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلب فيه باسم اتحاد الكتاب العرب، الدعوة لاجتماع لهذه الاتحادات تحت مظلة جامعة الدول العربية للنظر قي مقترحات عملية لبدء إعمار غزة. وأهاب باتحادات الكتاب العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب كافة أن يقوم كل منها بواجبه الثقافي، والوطني، والقومي، والإنساني، والفكري، من خلال إدانة هذا العدوان، وعقد الندوات التي تعرف بالحق الفلسطيني في أراضيه المحتلة، وبالوقوف صفا واحدا ضد هذا الكيان الصهيوني العنصري.

نكبة ثانية

في حين، قال الرئيس اليمني الأسبق على ناصر محمد، رئيس مجموعة السلام العربية في كلمته، إن هناك قوى تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المقدس في البقاء بوطنه، في مخطط تطهير عرقي بدأته إسرائيل في عام النكبة الأولى، ويريد ترامب أن يتبعها بنكبة ثانية أشد وأمرّ في الألفية الثالثة، بإخراج الفلسطيني من وطنه إلى شتات جديد، طمعا في ثروات غزة النفطية والغازية الواعدة، وتحويل بحر غزة إلى مشروع سياحي أطلق عليه «ريفييرا الشرق الأوسط».

وأضاف: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله من أرضه وتهجيره إلى أماكن أخرى، بل هو صاحب الحق والأرض، مشددا أن فلسطين ليست للبيع. ولفت إلى أن المنازل التي دمرتها إسرائيل ليست سوى شاهد على عدوانها المستمر، وأن الفلسطينيين سيعيدون بناءها كما فعلوا مرارًا بعد الهجمات الإسرائيلية الوحشية.

ووجه التحية لمصر والأردن على رفضهما مخطط التهجير، مطالبا الدول العربية بدعم موقفهما، مشددا على أن القضية الفلسطينية، تواجه اليوم أخطر مراحلها بسبب التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل، في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة وفق رؤية نتنياهو، الذي يشن حربا على عدة جبهات لتحقيق مشروعه التوسعي.

وزاد: ترامب لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويتجاهل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان. واليوم، يرمي بهذه القرارات عرض الحائط، ويصر على تصفية القضية الفلسطينية بالتطهير العرقي.

وحذر الرئيس اليمني الأسبق، من أن الأمن القومي العربي كله في خطر، مستطردا: ترامب لن يُستثني أحدا، والمستهدف ليس فقط الشعب العربي فلسطين وأرضه، بل الأمة العربية بأسرها، التي ستعيش حالات من المذلة والاستكانة، مؤكدا أن ما يحذر منه ليس قراءة تشاؤمية، بل استشراف ليوم أسود قاسٍ قادم، يخطط له بعناية فائقة.

كذلك، قالت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان السابقة، في كلمتها: إننا كعرب نرفض التهجير ونطالب بدعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من عمر هذه القضية.

وقدمت، الشكر للحكومة المصرية على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للأشقاء في غزة واستقبال الجرحى وعلاجهم في القاهرة.

التصدي للمشروع الصهيوني

وشددت في كلمتها على ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني والوقوف ضد فكرة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن بهدف إنهاء القضية الفلسطينية إلى غير رجعة.

وقال ناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية في القاهرة، إن مصر ستظل هي السند للشعب الفلسطيني وهي الداعم الكبير للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين. وشدد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني الي مصر أو الأردن أو السعودية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيظل في أرضه ما بقي الزعتر والزيتون.

إلى ذلك، أكد أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق، على ضرورة التصدي للمشروع الصهيوني والوقوف صفا واحدا ضد فكرة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، والتي تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية لغير رجعة. وأضاف: نريد أن نسمع صوت المحامين العرب، الطلاب العرب، الفلاحين العرب، المواطن العربي، وكان ينبغي أن تنعقد قمة عربية طارئة في اليوم التالي، وبالأخص بعد تعاطف العديد من الدول العربية وغير العربية مع القضية الفلسطينية.

وتابع: الأمم تتحدانا فعلينا أن نتحداهم، اختيار مصر والسعودية والأردن لقضية التهجير، يؤكد أن تلك الأراضي هي مطامع للكيان الصهيوني، نستطيع في القمة المقبلة سحب السفراء من الأمم المتحدة فقط، ليشعر الرأي العام الأمريكي أننا أحياء.