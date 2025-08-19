البرازيليون يرفعون العلم الفلسطيني احتجاجًا على سياسات ترامب- (صور)

البرازيل: شهدت مدينة ساو باولو مظاهرة حاشدة أمام القنصلية الأمريكية تحت شعار “Fora Trump do Brasil e da Palestina” ( ترامب اخرج من البرازيل وفلسطين)، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فرضه رسوم جمركية على المنتجات البرازيلية، ودعمه للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلامًا فلسطينية ولافتات مناهضة لترامب، من بينها لافتة مكتوب عليها: “Tyrant Trump Get your dirty paws off Brazil” (أيها الطاغية ترامب، ارفع يديك القذرتين عن البرازيل)، تعبيرًا عن رفضهم لتدخلات الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للبرازيل وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وتُظهر الصور التي التقطتها أماندا بيروبيلي لوكالة رويترز حشودًا كبيرة من المتظاهرين وهم يرفعون شعارات ولافتات تندد بسياسات ترامب، في رسالة واضحة من البرازيل إلى الإدارة الأمريكية بضرورة احترام سيادة الشعوب وحقوق الفلسطينيين.

