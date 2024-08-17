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البرازيلي دانيلو يتعرض لإصابة مروعة في الدوري الإنكليزي- (صور وفيديو)

منذ ساعتين

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تعرض البرازيلي دانيلو لاعب فريق نوتينغهام فورست لإصابة خطيرة خلال لقاء فريقه مع ضيفه بورنموث، السبت، على ملعب “سيتي غراوند”، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وارتقى البرازيلي دانيلو في لعبة هوائية مشتركة مع أنتوان سيمينيو لاعب بورنموث، داخل دائرة منتصف الملعب، في الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، قبل أن يهبط بشكل خاطئ على قدمه اليسرى، فتعرض لالتواء خطير على مستوى أربطة الكاحل.

وأوقف الحكم مايكل أوليفر اللعب على الفور، ليهرع الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب بعد مشاهدة الحالة السيئة لقدمه، وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه.

وانضم دانيلو إلى فورست من بالميراس مقابل حوالي 16 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2023 وخاض مع الفريق 43 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

(الأناضول)

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