البرازيلي دانيلو يتعرض لإصابة مروعة في الدوري الإنكليزي- (صور وفيديو)

تعرض البرازيلي دانيلو لاعب فريق نوتينغهام فورست لإصابة خطيرة خلال لقاء فريقه مع ضيفه بورنموث، السبت، على ملعب “سيتي غراوند”، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وارتقى البرازيلي دانيلو في لعبة هوائية مشتركة مع أنتوان سيمينيو لاعب بورنموث، داخل دائرة منتصف الملعب، في الدقيقة السابعة على بداية اللقاء، قبل أن يهبط بشكل خاطئ على قدمه اليسرى، فتعرض لالتواء خطير على مستوى أربطة الكاحل.

وأوقف الحكم مايكل أوليفر اللعب على الفور، ليهرع الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب بعد مشاهدة الحالة السيئة لقدمه، وتم وضع ساتر للاعب أُثناء تلقيه العلاج وخرج على نقالة وسط تصفيق من جماهير فريقه.

Nottingham Forest’s Danilo breaks his leg against Bournemouth🚑 pic.twitter.com/OR48KooeAg — Jackrudd12🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Jackruddd12) August 17, 2024

وانضم دانيلو إلى فورست من بالميراس مقابل حوالي 16 مليون جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني 2023 وخاض مع الفريق 43 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

(الأناضول)