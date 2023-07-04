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البرازيلي فيرمينو يجتاز الفحص الطبي استعدادًا للانضمام إلى الأهلي السعودي

منذ 39 دقيقة

روبرتو فيرمينو- أرشيف

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الرياض: اجتاز البرازيلي روبرتو فيرمينو، المهاجم السابق لنادي ليفربول الإنكليزي الفحص الطبي استعدادًا لانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقارير صحافية اليوم الثلاثاء.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للاعب البرازيلي خلال إجراء الفحص الطبي، وهي آخر خطوة قبل التوقيع بشكل رسمي للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية الإلكترونية اليوم الثلاثاء .
ورحل فيرمينو عن ليفربول بعد ثمانية مواسم قضاها داخل ملعب أنفيلد سجل خلالها 109 أهداف مع ليفربول منذ انتقاله من هوفنهايم فى 2015، وفاز بكل الألقاب الكبرى مع النادي الإنكليزي، بما فى ذلك الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.
(د ب أ)

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