البرازيلي مارسيلو أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد مسيرة عامرة بالألقاب- (فيديو)

مدريد: أعلن مارسيلو، الظهير الأيسر السابق لفريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، اعتزاله الخميس ببلوغه 36 عاما.

وقال مارسيلو في مقطع فيديو على منصة إكس “لقد انتهت رحلتي كلاعب، لكن لا يزال لدي الكثير لأقدمه لكرة القدم، شكرا لكم على كل شيء”.

ويعد مارسيلو من أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم بفضل مشواره الطويل مع ريال مدريد من 2007 إلى 2022 والعودة إلى فلومينينسي البرازيلي في موسم 2023 / 2024.

وحقق اللاعب البرازيلي 25 لقبا مع الريال منها دوري أبطال أوروبا 5 مرات والدوري الإسباني لكرة القدم 6 مرات.

وقال النادي الإسباني “مارسيلو جزء من تاريخ ريال مدريد، فهو أحد الأساطير العظيمة لنادينا وكرة القدم العالمية”.

وبعد تجربة قصيرة بقميص أولمبياكوس اليوناني، انتقل مارسيلو إلى ناديه القديم فلومينينسي، وتوج معه بكأس ليبرتادوريس.

لعب مارسيلو مع منتخب البرازيل في كأس العالم مرتين في عامي 2014 و2018، وفاز ببرونزية أولمبياد 2008 وفضية أولمبياد 2012.

(أ ب)